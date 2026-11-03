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インテルのクリスティアン・キヴ監督は、火曜日にデ・カイプで行われるフェイエノールトとのチャンピオンズリーグの一戦で、敵対的な雰囲気に迎えられると予想している。元アヤックスのDFでもある同監督は、このスタジアムで過去に収めた成功を振り返るとともに、ダービーでの敗戦から立ち直るようチームに促した。

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インテル、ダービー敗戦から欧州の舞台で立て直しを図る

インテルはチャンピオンズリーグで勢いをつけるべく、火曜夜にロッテルダムのデ・カイプでフェイエノールトと対戦する。インテルはレアル・マドリーとクラブ・ブルッヘに敗れ、シャフタールには僅差で勝利。3試合を終えて勝ち点3を獲得している。

クリスティアン・キヴ監督率いるインテルは、ミランとのダービーで喫した痛恨の1-3の敗戦から立ち直ろうとしている。

キヴ監督にとって、今回はデ・カイプへの再訪となる。現役時代にアヤックスの選手として、このスタジアムで成功を収めた経験がある。

キヴ監督、デ・カイプとの個人的な縁を振り返る

試合前の記者会見で、キヴ監督はフェイエノールトの本拠地での思い出を振り返るとともに、チームを待ち受ける熱烈な声援にも言及した。「私はここで［2002年に］オランダカップを制した。このスタジアムがこのチームにとって何を意味するか、そしてファンがどれほどの情熱を持っているかを知っている」とキヴ監督は語った。

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「彼らがどんな雰囲気をつくり出すかは分かっている。簡単にはいかないだろう。敵対的な雰囲気になるだろうが、だからこそ我々はチャンピオンズリーグでプレーすることが好きなのだ」

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「この試合が簡単ではないことは分かっている。それと同時に、我々が何者で、何を成し遂げたいのかも十分に理解している」と付け加えた。

インテル、激しい一対一の攻防に備える

キヴ監督はフェイエノールトのホームでの実績を称え、相手の攻撃陣の質を警戒し続けるよう選手たちに促した。「このチームはファンの後押しを受け、ホームで力を発揮する」とインテルの指揮官は指摘した。

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「彼らには球際の競り合いや一対一に優れた質の高い選手がいる」

「相手を苦しめるために、我々自身の強みと、できることのすべてを示す必要がある……。素晴らしいパフォーマンスを見せるつもりだ」とキヴ監督は力を込めた。

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インテル、敵地での重要な勝ち点獲得を狙う

インテルはセリエAに再び目を向ける前に、ロッテルダムで国内フェーズ2勝目を挙げようとしている。

キヴ監督は、強いプレッシャーの中でも選手たちが戦術面で規律あるプレーを見せると期待している。

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デ・カイプでのキックオフは火曜夜に予定されている。