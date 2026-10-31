土曜夜に行われたエールディヴィジのAZアルクマール戦で1-0の勝利を収めたが、ブラントは負傷により38分に交代を余儀なくされた。

何が起きたのか。30歳のブラントは相手選手との接触がない中、突然苦痛に顔をゆがめてピッチに倒れ込んだ。どのようなけがを負ったのかは、その場では見当もつかなかった。診断結果はまだ出ていない。

ブラントはピッチ上で短時間の治療を受けた。心配そうな表情からは、重いけがの可能性もうかがえた。それでも、元ブンデスリーガのスターはわずかに足を引きずりながらも、自力でピッチを後にした。

アヤックスのユリアン・ブラント、負傷で離脱か？

ブラントはプレーを続けられず、ドイツ代表通算48試合出場の同選手に代わってオスカル・グルークが出場した。アヤックスではすでに9分にトル・アロコダレが決勝点を挙げていた。この重要な勝ち点3によってアムステルダムのクラブは2位を維持し、先にフォルトゥナ・シッタートと1-1で引き分けて勝ち点を落としていた首位フェイエノールト・ロッテルダムとの差を1ポイントに縮めた。

ただ、ブラントが離脱すればアヤックスにとって大きな痛手となる。夏にボルシア・ドルトムントとの契約満了を受け、移籍金なしでオランダに渡った司令塔は、新天地で好スタートを切っている。すでにアヤックスのプレースタイルを支える存在となり、全公式戦で17試合に出場して8得点を挙げた。先週末に行われたスパルタ・ロッテルダムとのアウェー戦では、2-1の勝利に貢献し、アヤックスのユニフォームを着て初となる2アシストも記録した。