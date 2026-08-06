アヤックスのミチェル・サンチェス監督、高額獲得のマルコス・レオナルドについて厳しい結論下す

マルコス・レオナルドは、これまでのところアヤックス加入後に期待に応えられていない。ブラジル人FWは木曜のカンファレンスリーグ、シェルボーンFC戦でも、その前のラウンドのFKボイボディナ戦でも、ゴール前で精彩を欠いた。さらにミチェル・サンチェス監督が認めたように、単純にコンディションが整っていない。

23歳のレオナルドは、2000万ユーロ弱でアル・ヒラルからアヤックスへ移籍。ここまで与えられたチャンスを、ほぼ毎回物足りない形で終えている。加えて、やはりフィットしていない。解説者のロナルド・デ・ブールもすでにそれを指摘しており、少なくとも3キロは減量すべきだとの見方を示している。

Ziggo Sportの記者サム・ファン・ロイエンは、シェルボーンに3-1で勝利した試合後のインタビューで、レオナルドについて「フィニッシュの場面では少し不運もあったし、100パーセントの状態にも見えない」と述べた。「その意見には同意する」とミチェルは驚くほど率直に答えた。「彼とはトレーニングを続けていかなければならないし、フィットネスレベルもさらに上げていく必要がある」

それでもミチェルは、情状酌量の余地があるとも見ている。「それは普通のことだ。彼は2週間前に来たばかりだからね（3週間、編集部注）。しかも3日おきに試合があって、改善するために十分なトレーニングができていない。来週はレオが別のレオになっていることを願っている」

「もっとエネルギーがあって、いいパフォーマンスでチームを前進させてくれるレオだ」とミチェル。その発言は、来週のアイルランドでのトルカ・パークで、レオナルドを先発起用する可能性を示唆しているようにも映る。その後、アムステルダムのクラブには、プレーオフに進めばFCノアかFCシオンとの対戦が待っている（2-2）。

ミチェルが日曜日にもレオナルドを信頼し続けるつもりなのかは不透明だ。アヤックスはその日、PECズヴォレ戦でエールディビジのシーズンをスタートさせる。今季の公式戦ではカスパー・ドルベリが先発してきたが、デンマーク人FWは近くヨハン・クライフ・アレナでの2度目の在籍に終止符を打つとみられている。

ミチェルがズヴォレでトル・アロコダレを選ぶ可能性もある。買い取りオプション付きでウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからレンタルされているナイジェリア人は、木曜のシェルボーン戦で驚くべきことに出場しなかった。先週末のFCフォレンダムとの親善試合では、レオナルドとは対照的に、この長身FWが好印象を残している。