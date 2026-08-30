ミチェル・サンチェスはアーロン・ボウマンの成長ぶりを非常に高く評価している。アヤックスの指揮官は、テルスターに0-4で勝利した後、この若きセンターバックをフィルジル・ファン・ダイクにまでなぞらえた。

ボウマンは日曜日、アムステルダムのクラブでセンターバックとしてフル出場し、チームとともにフェルセン＝ザイトで無失点に抑えた。アヤックスはとりわけ前半にテルスター相手に苦戦したが、後半に入ってから点差を広げ、最終的には快勝を収めた。

「ボウマンは私の目には非常に良いプレーをしたように映った」と、ミチェルは試合後の記者会見で切り出した。同時に、このスペイン人指揮官はこのDFにまだ十分な改善の余地があるとも見ている。

「彼はデュエル、セカンドボール、そしていくつかの場面での体の向きを、まだ改善しなければならない」とミチェルは説明した。「ただ、彼にはとてつもない才能があるし、私は彼が成長を続け、学び続け、懸命に努力し続けることを期待している」

その後、ミチェルは注目すべき比較を口にした。「私の目には、彼のプレーの仕方を見れば、新たなファン・ダイクになれる可能性がある」と、アヤックス指揮官は語った。

記者会見では、ボウマンがアヤックスで出場した試合でまだ一度も敗れていないことについても、ミチェルに話が及んだ。「ああ、それは分かっている。でも、それはアーロンだけの功績ではない。チーム全体の功績だ」と反応した。

また、テルスター戦でのクリーンシートについても、ミチェルは自身のセンターバックだけの手柄とはしなかった。「今日は無失点だったが、ほかの試合では失点もしている。それが1人の選手だけの責任になることは決してない。常にチームの問題なんだ」