アヤックスがAZに苦しみながら1-0で勝利した後、ミチェル・サンチェス監督がユリアン・ブラントの負傷交代について語った。スペイン人指揮官は試合後、ESPNでドイツ人選手の負傷に言及した。

アヤックスは土曜夜、トル・アロコダレの序盤のヘディング弾で、AZとの過去12度の対戦で初めて勝利を収めた。「AZは素晴らしいチームだ」とミチェル監督はESPNで試合を振り返った。「我々は5年以上、彼らに勝てていなかった。長年同じやり方で戦ってきた、非常に連係の取れたチームだ」

一方、ミチェル監督によれば、アヤックスは選手たちが求められていることを正確に理解しなければならない段階にある。「我々は取り組んでいるし、選手たちの精神面も、取り組む姿勢も非常に高いレベルにある」とスペイン人指揮官は語った。「最初の15～20分は、いくつかのことを非常にうまくできた。ゴール以外にも、何度か危険な場面をつくった」

しかし、その後は試合の様相が大きく変わったという。「そこからはAZが主導権を握った」と、自チームが次第に押し込まれる様子を見た指揮官は認めた。「うまく攻められないなら、しっかり守らなければならない」。自チームは特に最初の1時間、守備面で良い出来を見せたという。

「最後の30分は、我々にとって非常に長く感じられた」とミチェル監督は認めた。「スティーブン・ベルフハイスやダレイ・ブリントのような経験のある選手を投入しなければならなかったが、彼らにはまだ実戦勘がない」。それでも指揮官は、首位フェイエノールトとの勝ち点差を1に縮める勝ち点3に満足していた。

ミチェル監督はESPNで、なぜアヤックスがAZに十分な強度でプレスをかけ続けられなかったのかも問われた。「相手に2本、3本、4本とパスをつながれると、強度を保ってプレスをかけるのは非常に難しくなった」と説明した。「もっとボールをコントロールすべきだった。うまく攻められれば、守備も良くなるからだ」

アヤックスにとって痛手だったのは、35分にブラントが負傷してピッチを退き、オスカル・グルークと交代したことだ。試合直後、ミラン・ファン・ドンゲンはミチェル監督のスペイン語での回答をESPNの視聴者にその場で訳したが、負傷に関する発言は必ずしも正確に伝わらなかった。「ええ、監督は改めて強調しています。最初の20分はもちろん良かった。その後ブラントが退きましたが、監督によれば、ちなみに負傷は軽く済みそうだということです」とファン・ドンゲンは伝えた。

この訳はやや不正確だ。アヤックスの指揮官がスペイン語で実際に述べたのは、次の言葉だった。「ブラントは状態が良くなく、最終的には自分から交代を求めた。負傷がどれほど深刻か、これから確認する。軽く済むことを願っているが、本人は状態が良くなかった」

なお、その後の記者会見でミチェル監督は発言の意図を明確にした。「深刻ではないと思う。早い段階から違和感があり、思うように加速できなかった」と語り、「彼は自分の体をよく分かっていて、悪化を防ぎたかった」と続けた。