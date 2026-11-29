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ミチェル・サンチェスが『NOS』のインタビューで胸の内を明かした。アヤックスの監督は、過去に抱え、今も抱える心の問題について率直に語っている。

現役時代のミチェルは、目立った選手ではなかった。キャリアを通じてスペインでプレーし、主にラージョ・バジェカーノに在籍。同クラブで計336試合に出場した。

スペインでの残る56試合は、レアル・ムルシア、マラガ、アルメリアで出場した。指導者としても長年スペインで活動し、ラージョ・バジェカーノを皮切りに、ウエスカ、ジローナで指揮を執った。

「不安症状にはずっと苦しんできた」とミチェルは心の問題を率直に明かした。インタビューを行った『NOS』に対し、自らの弱さを包み隠さず語った。

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「うつ病にはならなかったが、つらい時期はあった。最初は選手時代で、期待が原因だった。その期待は大きかった。私はマドリードのバジェカスという、ごく質素な地区の出身にすぎない。その重圧にうまく対処できなかった」

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「選手になって最初の数年間、17歳から20歳の頃は多くの問題を抱えていた」とミチェルは説明する。「女性の心理士に相談していて、とても助けられた」

「その後、監督になってからも同じような重圧にうまく対処できず、不安症状に苦しむ非常につらい時期があった。アヤックスとの最初の面談も、手を震わせながら臨んだ」

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「これはタブーだが、タブーであるべきではない」と、隠さず話したい考えを示した。「このことを進んで話す人はほとんどいない。私は精神科医とよく話すし、それを恥ずかしいとは思わない。誰にでも弱い面はある」

現在、ミチェルはアヤックスの監督を務めるが、オランダでも常に順調というわけではない。「アムステルダムではとても孤独なので、空き時間を有意義に過ごすのが難しい。時には気持ちを切り替えられない。そうなるとサッカーのことしか見えなくなる。その通りだ」