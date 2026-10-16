アヤックスのミチェル・サンチェス監督は、木曜夜のハイドゥク・スプリト戦（1-2で敗戦）でジョフレ・トレンツの出来は悪くなかったと考えている。試合後の会見でそう語った。

スプリトでの一戦は、前半からアヤックスが追いかける展開となった。37分、鮮やかな攻撃からアブドゥリー・サニャンが先制点を決めた。

後半に入ると、アヤックスは試合の流れをつかみ始めた。デイヴィ・クラーセンがティロ・ケーラーのクロスを見事に決め、1-1とした。

しかし、クロアチアで同点の時間は長く続かなかった。トレンツのパスミスから、ハイドゥク・スプリトが2分後にマリン・ソティチェクのゴールで再びリードを奪った。

試合後、ミチェル監督はこのスペイン人選手の出来は悪くなかったとの見解を示した。「彼はアヤックスのプロ選手だ。我々は彼を信頼している。2失点目につながるミスは犯したが、プレーは悪くなかった」

トレンツは昨夏、FCバルセロナから移籍金なしで加入した。一定の目標が達成されれば、バルセロナは出来高ボーナスなどとして最大約550万ユーロを受け取る可能性がある。

また、この契約によれば、アヤックスがトレンツを売却した場合、バルセロナは売却収入の50％を受け取る権利を持つ。