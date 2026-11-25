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アヤックスは今週、カンファレンスリーグとエールディヴィジで重要な試合を控え、FCトゥーン、フェイエノールトと対戦する。ミチェル・サンチェス監督は水曜日の記者会見で、ユリアン・ブラントとアントン・ガーイが両試合とも先発することはないと明言した。

ブラントは10月末のAZ戦で負傷し、FCミッティラン戦とFCトゥウェンテ戦を欠場。先週日曜日のADOデン・ハーグ戦で、残り20分から復帰した。ガーイは10月初めにデンマーク代表で負傷し、ブラントと同じくADO戦で復帰した。

また、GKマルク・テル・ステーゲンの状態にも多少の不透明さがあった。ドイツ代表の同選手はADO戦で意外にもベンチスタート。代表活動から万全ではない状態で戻ったため、ミチェル監督はマールテン・パエスにゴールを守る機会を与えた。テル・ステーゲンは現在、完全に回復したようだ。

『デ・テレグラーフ』は、記者会見でのミチェル監督の発言を次のように伝えている。「ユリアンとアントンについては、これほど短い期間に90分間を2試合こなせるとは思わない」 「マルク・テル・ステーゲンなら可能だ。明日（木曜日、編集部注）と日曜日、それぞれの試合でチームにとって何が最善かを見極める」

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中盤では、ジョルティ・モキオの負傷により、いずれにせよ変更が生じる。不運なコンゴ人選手はADO戦で腓骨を骨折し、約4カ月離脱する。「彼の不在はもちろん大きい。特に、我々の目指すプレーに合った独自の特長を持っているからだ」とミチェル監督は語る。

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「だが、チームにはさまざまな解決策を見いだせるだけの選手がいる」。鼠径部の負傷から復帰したばかりのソフィアン・アムラバトが先発に戻るとみられる。兄のノルディン・アムラバトは月曜日、『ロンド』で、弟は木曜日に先発し、「通常なら日曜日も」先発すると話した。イヴ・ビスマにはトゥーン戦の出場資格がない。

アヤックスはカンファレンスリーグで大きく前進する可能性がある。出遅れたものの、ここまで3試合で勝ち点6を獲得。次も勝ち点3を得れば、上位8チーム入りに大きく近づく。6試合を終えて上位8チームに入れば、この欧州大会のプレーオフを免除される。

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国内の現王者トゥーンは現在、スイスリーグで12チーム中9位。欧州の舞台でも勝ち点3で20位と、比較的振るわない。それでもミチェル監督は「厳しい試合になる」と考えている。「失点は多いが、得点も多い」。トゥーンはリーグ戦で29得点、40失点を記録している。

最後にミチェル監督はフェイエノールトにも言及した。ロッテルダムのクラブは水曜日のチャンピオンズリーグでFCポルトに0-1で敗れ、これで7試合勝利がない。「ああ、昨日の試合は見た」と、ミチェル監督は『デ・テレグラーフ』に語った。「フェイエノールトは非常に良いプレーをしていたと思う」

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「私の考えでは、彼らは負けに値しなかった。それが実際のところだ。彼らには日曜日に向けて、休養や準備の時間が我々より2日多い。それは確かだ。だが、このような試合では、フィジカル面よりもメンタル面のほうがはるかに重要だ。プレッシャーが強く、激しい試合になるだろう」とミチェル監督は述べた。