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アヤックスのミチェル・サンチェス監督は、日曜日のデ・クラシケルでアウェーサポーターの入場が認められないことに不満を示した。アヤックスがFCトゥーンに4-0で勝利した後の記者会見で語っている。

アヤックスは木曜夜、ホームのヨハン・クライフ・アレナでFCトゥーンを圧倒した。ラヤン・ブニダが早い時間に先制点を挙げると、マルコス・レオナルド、再びブニダ、そしてステフェン・ベルフハイスが追加点を奪った。

試合後の記者会見で、ミチェル監督はデ・クラシケルにアウェーサポーターが入場できないことについて質問を受けた。

2009年以降、デ・クラシケルではアウェーサポーターの入場が認められていない。当時のアムステルダム市長ヨブ・コーヘンとロッテルダム市長アフメド・アバウタレブが、アムステルダムで衝突に発展したデ・クラシケルでの騒動を受け、そう決定した。

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ミチェル・サンチェス監督は木曜夜、「サポーターがアウェー席に入れないのは好きではない」と切り出した。

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「誰もが試合を見に行けることは、私にとって非常に重要だ。とても残念なことで、ショックを受けている」と続けた。

さらにスペイン人指揮官は、「最後の練習にはファンが来てくれると分かっている。それでも、彼らがスタジアムに入れないことは本当につらい。彼らの存在を力にできないことに、本当にショックを受けている」と改めて強調した。

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アヤックスは日曜日、デ・カイプで長年の宿敵フェイエノールトと対戦する。試合は14時30分に始まる。