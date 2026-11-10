アンディ・ファン・デル・メイデは、ミチェル・サンチェス監督がアヤックスで組む先発メンバーに不満を抱いている。元FWには、デイヴィ・クラーセンがたびたび偽の右ウイングとして起用されることが、例えば理解できないという。

スペイン人指揮官は、スティーブン・ベルフハイスらの負傷を受けてクラーセンを前方のポジションへ移すことを決めた。FCフローニンゲン戦ではうまくいき、2-5で勝利した。しかし、ファン・デル・メイデによれば、敵地でのFCトゥウェンテ戦ではそれほど成功しなかった。

「クラーセンを右ウイングに置くなんて。敬意を払ったうえで言うけど、彼はずっと重要な選手だった。でも、右ウイングに置いてはいけない。普通に中盤か、ストライカーの後ろあたりで使えばいい。こんなのあり得ない！ 守備ではクラーセンはもう対応できない」と、解説者はVoetbaltijd（1Twente ）で憤った。

ファン・デル・メイデは、日曜日のトゥウェンテ戦でのアヤックスの先発メンバーそのものも意外だったという。「あの若いセンターバック2人（ボウマンとヤンセ、編集部注）。そして、その前でバースをプレーさせている」

「バースもその位置ではそれほどプレーしていない。それなのに、FCトゥウェンテのような強豪相手に、こういう形で戦う。私ならデイリー・ブリントを先発させていた」と、驚きを隠せないファン・デル・メイデはアヤックスの指揮官に語った。

ブリントは日曜日、1-2のリードを守っていたアヤックスの一員として、試合終盤にピッチに入った。しかし、後半アディショナルタイムの深い時間帯に失点。ルーカス・ローザがラミズ・ゼルーキのユニフォームを引っ張ったため、トゥウェンテにPKが与えられた。ワウト・ヴェグホルストがこれを決め、2-2となった。

アヤックスは代表ウィーク後、ADOデン・ハーグとのホーム戦でリーグ戦を再開する。その1週間後には、常に激しい一戦となるフェイエノールトとの「クラシケル」が控えている。