アヤックスのミチェル監督が、トルが1時間後にドルベリと交代した理由を説明した

トル・アロコダレは土曜日のPSV戦で得点を挙げたものの、ヨハン・クライフ・アレナで90分間ピッチに立ち続けることはなかった。アヤックスのミチェル監督はESPNで、長身FWが1時間でカスパー・ドルベリと交代した理由を説明した。

「エネルギー不足のためだ」と、このスペイン人指揮官は試合後に説明。アヤックスがエールディビジの頂上決戦で1-2とビハインドを負っていた場面で、トルを下げた理由を明かした。

「トルは、我々全員が支持している選手だ。彼はおそらくベストのレベルには達していなかった。プレッシャーをかけ、裏を狙おうとするためにフレッシュな脚が必要だった。その後、レオナルドとドルベリでそれを試みた。私は彼らを2人とも素晴らしいフットボーラーだと思っている」と、ミチェルはアヤックス対PSVについての分析に付け加えた。

ミチェルは、PSVのセンターバックに対して選手たちに裏を狙わせることで違いを生み出そうとしていた。「今日は（土曜日、編集部注）それがうまくいかなかった。だが交代は、チームが100パーセントの力で戦い続けられるようにするためのものだ。だからこそ実行した」

アヤックスの指揮官は、トルに序盤から本当にポスト役として機能することを求めていた。「彼にはボールを収めてほしかった。そうすることで、チームとしてプレーできるようになるからだ。ただ、彼の最初のプレーには満足できなかった」

「私はいつも非常に情熱的だし、彼もそうだ。タッチライン際からの方が、すべてがずっとはっきり見える。私はトルに対して、プレーにもっと決意とエネルギーを込めるよう求めた」と、敗れた監督は語った。

最終盤に入っても、ドルベリも結局違いを生み出すことはできなかった。PSVはアディショナルタイムにも1点を加え、1-3の勝利でアムステルダムを後にした。