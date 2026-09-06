アヤックスのミチェル監督が、トルが1時間後にドルベアの投入で交代となった理由を説明した

トル・アロコダレは土曜日のPSV戦で得点を決めたが、ヨハン・クライフ・アレナで90分間プレーしたわけではなかった。アヤックスのミチェル監督はESPNで、長身FWが1時間でカスパー・ドルベリに交代した理由を説明した。

「エネルギー不足のためだ」と、スペイン人指揮官は試合後に説明。アヤックスがエールディビジの首位攻防戦で1-2と追いかける展開の中で、トルを下げた理由を明かした。

「トルは、私たち全員が信頼している選手だ。おそらく彼はベストのレベルではなかった。プレッシャーをかけ、裏を狙おうとするにはフレッシュな足が必要だった。その狙いで後からレオナルドとドルベリを入れた。私は2人とも素晴らしい選手だと思っている」と、ミチェルはアヤックス対PSVについての分析に付け加えた。

ミチェルは、PSVのセンターバックに対して選手たちに裏を狙わせることで違いを生み出そうとした。「今日は（土曜日、編集部注）それがうまくいかなかった。しかし交代は、チームが100パーセントの力で戦い続けられるようにするためのものだ。だからこそ実行した」

アヤックス指揮官は、立ち上がりからトルに本当にターゲットマンとして機能してほしいと考えていた。「彼には、私たちがボールを収められるようにしてほしかった。そうすればチームとしてプレーできるからだ。だが、彼の最初のプレーには満足できなかった」

「私はいつも非常に情熱的だし、彼もそうだ。タッチライン際からは、すべてがずっとはっきり見える。私はトルに対し、プレーの中でもっと強い決意とエネルギーを出すよう求めた」と、敗れた指揮官は語った。

結局、ドルベリも終盤に違いを生み出すことはできなかった。PSVはアディショナルタイムにも1点を加え、1-3の勝利でアムステルダムを後にした。