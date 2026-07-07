アヤックスのファンは、ステール選手の大型移籍について同じ意見だ。

ショーン・ステウルのニューカッスル・ユナイテッドへの移籍が間近に迫り、アヤックス・サポーターの間で話題になっている。『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、アヤックスはボーナスを含め最大2700万ユーロを受け取る見込みだ。アヤックス・ショータイムには、サポーターからの反応が殺到している。

育成選手を失うのは残念だが、この金額を逃すわけにはいかないという意見が主流だ。2028年半ばに満了する契約を延長する意思がないことも踏まえ、多くのサポーターはクラブの判断を支持している。

移籍金の高さに驚く声が多い。「2700万…信じられない。この資金でチームを強化し、大物獲得も狙える」。別のファンも「2700万なら妥当だ。奇妙な移籍だ」とコメントした。

多くのファンは、この売却益を即座にチーム強化に回すべきだと主張する。残留を望んでいたファンも、この移籍の利点を理解している。 「一方で、ゴッツ残留や6番・9番の補強につながるなら、このチャンスを逃すわけにはいかない。ステールが契約延長を望んでいないことを考えれば、なおさらだ。」

別のファンも「契約延長がまとまらない18歳の才能ある選手に対して、オランダのクラブにとってこれは当然、断れない金額だ」と語る。多くのファンは、クラブがこの資金で新たな守備的MFとストライカーを獲得することを望んでいる。

一方で、ステールの決断には疑問の声も。あるファンは「プレミアリーグで食い物にされる。愚かな選択だ」と投稿した。 「まだ全く成熟していない」と指摘する声もある。別のファンは「イングランドで成功せず、トルコやギリシャで終わるだろう」と予想する。

アヤックスのファンはステウルの父親を批判している。

アヤックスとステールの契約交渉は数か月間難航し、特に父親の姿勢が合意を阻んだとされる。

あるファンは「ステールは今プレミアリーグで埋もれている。移籍を考える前にアヤックスで主力になるべきだ。父も裏で手を回しているだろう。金より息子の野心が大切だ」と投稿した。

別のファンは「金に目がくらんだステール父」と批判し、3人目は「アヤックスがステール父の厄介な問題から解放された」と喜んでいる。