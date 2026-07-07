アヤックスのファンは、ステールの退団について一斉に一人の男を非難している。

ショーン・ステウルのニューカッスル・ユナイテッドへの移籍が間近に迫り、アヤックス・サポーターの間で話題になっている。『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、アヤックスはボーナスを含め最大2700万ユーロを受け取る見込みだ。アヤックス・ショータイムには、サポーターからの反応が殺到している。

育成選手を失うのは残念だが、この金額を逃すわけにはいかないという意見が多数だ。2028年半ばに満了する契約を更新する意思がないことも踏まえ、ファンはクラブの判断を支持している。

移籍金2700万ユーロには驚きの声も。「2700万…信じられない。この資金でチームはさらに強化できるし、大物獲得も近づく」。別のファンも「2700万なら妥当だ。奇妙な移籍だ」とコメントした。

多くのファンは、この売却益を即座にチーム強化に回すべきだと主張する。残留を望んでいたファンも、この移籍の利点を理解している。 「一方で、これがゴッツを残し、6番や9番といった要のポジションを補強できるなら、逃すわけにはいかない。ステールが契約延長を望んでいないことを考えれば、なおさらだ。」

別のファンも「契約延長がまとまらない18歳の才能ある選手に対して、オランダのクラブとしては断れない金額だ」と語る。多くのファンは、この資金で新たな守備的MFとストライカーを獲得してほしいと望んでいる。

一方で、ステールの決断には疑問の声も。あるサポーターは「プレミアリーグで食い物にされる。愚かな選択だ」と投稿した。 「まだ全く成熟していない」と指摘する声もある。別のファンは「イングランドで成功せず、トルコかギリシャで終わるだろう」と予想する。

アヤックスのファンはステウルの父親を批判している。

数か月続いた契約交渉は、特に父親の介入が合意を阻んだとされ、ファンはステウル・シニアを批判している。

あるファンは「ステールは今プレミアリーグで埋もれている。移籍を考える前にアヤックスで主力になるべきだ。父も裏で手を回しているだろう。金より息子の野心を優先してほしい」と訴える。

別のファンは「金に目がくらんだステール父」と批判し、3人目は「アヤックスがステール父の厄介な問題から解放された」と喜んでいる。