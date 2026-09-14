アヤックスのファンは痛恨の大失態に容赦なし。「この男にクラブでの未来はない」

ヨーリ・ヘールケンスが月曜夜、再びヨング・アヤックスで痛恨のミスを犯した。GKはヨングFCユトレヒトの先制点の場面で極めて不運な形となり、SNS上では批判が殺到している。さらに追い打ちをかけるように、ヘールケンスは終盤にお粗末な退場処分まで受け、ヨング・アヤックスは実に1-6で大敗した。

12分、ウェッセル・コーイがFKをアムステルダムのゴールへ向けてヘディング。ヘールケンスは難なく防げそうに見えたが、ボールを手からこぼしてしまい、そのままゴールラインを割った。1-0となった。





先月にもすでにミスを犯していたヘールケンスの新たな失態は、アヤックスサポーターの間で大きな反響を呼んだ。「またミスだ。それなのに、まだ起用され続けている」とXには投稿され、別のサポーターは痛烈にこう結論づけた。「ここに将来のアヤックス1のGKは見えない」

Ajax Showtime でも反応は容赦ない。「ヘールケンスは送り返した方がいい。駄目だし、今後も駄目だ」とあるサポーターは書き込み、別のサポーターは「あと何回ミスしていいんだ？」と疑問を呈した。さらに別のファンもはっきりこう述べている。「そもそも、なんであいつがまだ先発なんだ？」

不満が強まっているのは、ヘールケンスが今季すでに何度も目立つミスを犯していたからでもある。8月初旬にはヨング・アヤックスの一員としてFCドルトレヒト戦でマルティン・ヴェトカルのシュートを完全に見誤り、そのわずか6日前にはトップチームのFCフォレンダム戦で、ユウリ・バースのバックパスが自身に当たってゴールに入る場面もあった。

ヨング・アヤックスは完敗、ヘールケンスは退場

後半に入ってもヨング・アヤックスの脆さは変わらなかったが、アムステルダム勢は攻撃面ではより良さを見せた。ジェシュラン・シメオンとヘロミノ・スピナに1点を返すチャンスがあったものの、反対側ではヨングFCユトレヒトが再びビョルン・メンゾを通じて得点。ヘールケンスのニアを破り、4-0とした。

その後、レヴィ・アチェアンポンがクロスバーを叩き、シメオンのシュートもゴールライン上でクリアされた一方で、エマニュエル・チゴジー・オーウェンがこの日2点目を決め、さらに点差を広げた。終了5分前には、ハノ・モンセラーテのお膳立てからディエゴ・プーニョがヨング・アヤックスの意地の1点を返したが、それでも悪夢は終わらなかった。

ヘールケンスは終盤、再び目立つミスを犯し、ボールをマシエン・ガッダリに当ててしまったことで6-1の失点につながった。さらにアディショナルタイム深くには、GKはペナルティーエリア外でハンドを犯して退場となり、ヨング・アヤックスは10人で試合を終えることになった。







