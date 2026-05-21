アヤックスのファンは激怒し、自チームの選手の退団を要求している。「妨害者だ！」

アヤックスは欧州カップ戦出場をかけたプレーオフ準決勝FCフローニンゲン戦で1-0とリードしてハーフタイムを迎えた。前半はアヤックスが優位に立ち、ダヴィ・クラッセンが先制点。それでもサポーターの話題はワウト・ウェグホルストが外したチャンスに集中している。 決定機を何度も外し、サポーターから厳しい声が飛んでいる。

ガルシア監督率いるチームは、ここ数週間で最も良い前半を過ごした。アヤックスはFCユトレヒトやSCヘーレンフェーン戦より連携がスムーズで、チャンスを創出した。ミカ・ゴッツとウェグホルストのゴールはオフサイドで取り消されたが、クラッセンの得点でようやくスコアボードにリードが刻まれた。

それでもウェグホルストは不満げにロッカールームへ。27分にはゴッツのパスでフリーになったが、シュートが遅れてブロックされた。 ハーフタイム間近にもアントン・ガエイの落としからエティエンヌ・ヴァッセンと1対1になったが、またもシュートはGK正面。

ESPNでもウェグホルストのプレーは批判的に論じられている。アナリストのマルチャーノ・ヴィンクは、カウンター攻撃でいくつかの好機を評価したものの、それ以外ではアヤックスのストライカーに感銘を受けていなかった。「カウンターで何度か良いリバウンドを拾い、うまく動き込んだ場面はあったが、こうした場面では…… ストライカーなら、エリア内では素早く判断し、チャンスを確実に決めろ」

ヴィンクは、今シーズンのヴェグホルストの得点効率の低さを指摘する。「まだ8得点しかなく、理由は明白だ。シュートまでに時間がかかりすぎ、巧みさが足りない。ヴァッセンが素早く飛び出してゴールを狭めるのは分かっているはずだ。そういう時は、ボールを彼の上を越えるように浮かせるか、インサイドでミドルシュートを放つべきだ。」

『Ajax Showtime』のユーザーも批判的だ。「ウェグホルストが最大の妨害者だ」「ロッカールームに残してアムステルダムから去ってほしい。本当に悲惨な選手だ」との声もある。

別のファンも「ワウトは今すぐ交代させるべき。これじゃ本当にダメだ！」と投稿。さらに「もうウェグホルストにはうんざり。マジでひどすぎる」と批判は止まらない。

象徴的なあだ名で苛立ちをまとめる声も。「また『ワウト・ウェグチャンス』か」。

「ドルベルグがいればとっくに3－0だった」とファン。別のサポーターは「ドルベルグのための試合だ」と主張し、ディルクは「ドルベルグを入れて11人で戦え」と訴えた。