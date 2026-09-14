ヨエリ・ヘールケンスが月曜夜、再びヨング・アヤックスで痛恨のミスを犯した。GKはヨングFCユトレヒトの先制点の場面で極めて不運な形となり、SNS上では批判が殺到している。

12分、ウェッセル・コーイがFKをアムステルダムのゴールへヘディングで送った。ヘールケンスはそのシュートを難なく防げるように見えたが、ボールを手からこぼしてしまい、そのままゴールラインを割るのを見届ける形となった。1-0となった。





先月にもすでにミスを犯していたヘールケンスの新たな失態は、アヤックスサポーターの間で大きな反響を呼んだ。「また失策だ。それなのに起用され続けている」とXでは声が上がり、別のサポーターは「ここに将来のアヤックス1のGKは見えない」と痛烈な結論を下している。

また、Ajax Showtime でも反応は容赦ない。「ヘールケンスはさっさと送り返した方がいい。何もないし、何者にもならない」とあるサポーターは書き込み、別のサポーターは「あと何回ミスすればいいんだ？」と疑問を呈した。さらに別のファンも「そもそもなんであいつがまだ先発なんだ？」とはっきりした見解を示している。

不満は、ヘールケンスが今季ここまでにもすでに何度も目立つミスを犯していたことでさらに強まっている。8月上旬にはヨング・アヤックスの一員としてFCドルトレヒト戦でマルティン・ヴェトカルのシュートを完全に見誤り、そのわずか6日後にはトップチームのFCフォレンダム戦で、ヨウリ・バースのバックパスが自身に当たってゴールに入るのを見届けていた。

アヤックスは大きな期待を込め、最大350万ユーロでこの20歳のGKをスパルタ・プラハから引き抜いた。「オナナもヨングではミスをしていたが、あれには本当にクオリティーが見えた。ヘールケンスにはそれがまったく見えない」と、Ajax Showtime.には示唆的な反応の一つが寄せられている。







