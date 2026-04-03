「アヤックスのファンの4分の3が、彼の契約更新に反対している」

ヘンク・スパーンは、アヤックス対FCトゥエンテの試合を楽しみにしている。『ヘット・パロール』紙のコラムニストである彼は、特にウォウト・ヴェグホルストがエンスヘデのクラブ相手にどのような活躍を見せるかに関心を寄せている。

スパンは、ヨハン・クライフ・アレナで行われるこのエールディヴィジのビッグマッチを、いくつかの理由から楽しみにしていると書いている。「第一に、ウォウトだ。」

「オンラインファンジン『Ajax Showtime』でアンケートが行われた。『アヤックスはヴェグホルストに新契約を提示すべきか？』という質問に対し、500人の回答者のうち4分の1が『はい』、4分の3が『いいえ』と答えた」とスパーンは結果を伝えている。

彼自身はウェグホルストにまだ疑わしきは罰せずの姿勢を示し、「スパーンの採点」コーナーで6点を付けた。「これはウォウトのモチベーションになるだろう。彼に関するあらゆる言及が、この『破城槌』を奮い立たせるからだ。」

33歳のウェグホルストは今シーズン、アヤックスで公式戦27試合に出場し、合計1,706分間プレーした。

その間、ウェグホルストは7ゴールと2アシストを記録した。今シーズン終了後、アヤックスとの契約は満了となる。

ウェグホルストは、先日の代表戦期間中にオランダ代表として50試合目と51試合目の代表戦に出場した。