アヤックスは木曜夜、シェルボーンFCと対戦しているが、試合のかなり早い段階からアムステルダムのクラブを応援する複数のファンがXに投稿した。シェルボーンのGKエディ・ビーチのユニフォームが、アヤックスのキットにあまりにもよく似ていることに不満を示したためだ。

アヤックスはダブリンで行われているこの一戦で、ライトブルーのサードユニフォームを着用している。シェルボーンのGKビーチはミントグリーンのキットを着ている。この2つの色がかなり似ていると、アヤックスのファンは指摘している。

「便利だね。ホームチームのGKのキットとアヤックスのアウェーユニフォームが」と、あるユーザーはXに書き込んだ。「なぜシェルボーンのGKはアヤックスのユニフォームの色でプレーしているんだ？」と、別のユーザーは疑問を投げかけている。

さらに別のユーザーは、「相手も青なのに、GKを青にしておくのは便利だね」と投稿した。

アヤックスとシェルボーンはダブリンで20時45分に試合を開始した。第1戦は先週、アムステルダムのクラブが3-1で勝利していた。

このホーム＆アウェー2試合の勝者は、カンファレンスリーグのプレーオフに進出する。その試合は来週木曜日と、その次の木曜日に行われる。

そのプレーオフでの対戦相手は、FCシオンとFCノアのホーム＆アウェー2試合の勝者となる。これらのクラブも木曜夜に試合を行う。第1戦は先週、2-2で終了した。