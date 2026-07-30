『Ajax Showtime』上で、アヤックス対FKヴォイヴォディナの前半におけるオスカル・グルフへのサポーターの批判が強まっている。多くのファンは、このMFがプレーに粗さがあり、難しい選択肢を選びすぎており、アムステルダムのチームで再び説得力のある印象を残せていないと見ている。

アヤックスは前半、ほぼ終始主導権を握り、カスパー・ドルベアやダフィ・クラーセン、ミカ・ホッツらを通じて決定機を作り出した。ホッツは見事なループシュートでクロスバーも直撃したが、ヴォイヴォディナは最初の大きなチャンスで得点。CKからツルノマルコヴィッチが決め、0-1とした。それでもセルビア勢のリードは長くは続かず、前半アディショナルタイムにユーリ・レーへールが頭でそらしたボールをファーでクラーセンが頭で押し込み、1-1とした。これが前半終了時のスコアとなった。

アヤックスファンの間では不満が広がっている。とりわけグルフには厳しい声が集まっている。「グルフはアヤックスでは本当に無理だろう。単純に合っていない」とあるサポーターはAjax Showtimeに書き込み、別のファンは「判断の速さもプレーインテリジェンスもゼロだ」と述べている。

パスやボール扱いにも批判が向けられている。「グルフのパスは時々本当にひどい」という声が上がる一方で、別のファンはまたしても「その余計なドリブル」をしていると非難。ファーストタッチやボールを持った際の判断もたびたびやり玉に挙がっている。

サポーターの一部はさらに踏み込み、イスラエル人MFの放出を公然と訴えている。「グルフは本当に売るべきだ」とあるファンは書き込み、ほかにも「グルフは整理対象だ！」「自分はグルフのファンじゃない。さっさと売りに出せ」「今夜の後なら、オスカルはジョルディのショーウインドーの最前列に大きなリボン付きで立っている」といった反応が並んでいる。

ドルベアも、いくつかのチャンスを生かせなかったことで不調の一端を担っている。「ドルベア、いったい何本チャンスが必要なんだ？」とあるサポーターは疑問を呈し、別のファンは「ドルベアはもううちでは終わりだ」と厳しく断じている。

一方で、デイリー・ブリントに対する反応はほぼ全面的にポジティブだ。このベテランはポジショニングとビルドアップ能力を称賛されており、「ブリントはポジショニング面で本当にすごく賢い」「ビルドアップに関してはなんという安心感だ」と2人のファンが書いている。

ロサもまた、サポーターから高い評価を得ている。鋭いパスと攻撃面での推進力が目を引いており、「ロサは毎回めちゃくちゃ鋭いボールを出してくる、最高！」「今日はロサが自分の内なるダニ・アウベスまで見つけた」といった反応がそのことを物語っている。

ユーリ・レーへールに対する空気は、かなりそれほど好意的ではない。このMFは存在感が薄く、テンポを落としていると受け止められており、「レーへールってまだ出てる？」「ビルドアップでテンポを全部消してしまうし、あまりパスも受けられず、ずっと横にさばいている」といった意味深な反応が並んでいる。