マルコス・レオナルドは木曜夜、わずか10分足らずでアヤックスサポーターの大部分の怒りを買ってしまった。FCシオン戦で、このFWはアムステルダムのクラブに先制点をもたらす絶好機を2度迎えたが、いずれの場面でもボールをうまく捉えられなかった。

最初の大きなチャンスは早くも6分に訪れた。FCシオンの守備陣のミスの後、ユリアン・ブラントがレオナルドに完璧なお膳立てをしたが、アタッカーは完全に空振りし、0-1とする絶好のチャンスを逃した。

その3分後、レオナルドには再びミスが起きた。アヤックスは再度良い攻撃を仕掛けたが、このFWはしっかりとボールを捉える前に足を滑らせ、2度目のシュートもほとんど脅威にはならなかった。レオナルドはアヤックスでの以前の試合でも、まったく同じことをすでに何度も繰り返していた。

これにより、たとえばAjax Showtimeには即座に批判的な反応が殺到している。「レオナルドについてはこれまで『時間を与えよう』派だったが、プレーを見るたびにそれが難しくなっている」とあるサポーターは書き込み、別の人物は「とてつもない失敗補強になりつつある」と結論づけた。

ほかのファンたちも、レオナルドの能力に公然と疑問を抱き始めている。「どうやら俺たちは間違ったレオナルドを手に入れたみたいだ」と皮肉る声が上がる一方、別の訪問者は「うちはいったいどんなFWを獲ったんだ？ こんなのあり得ないだろ？」と反応した。さらに別の人物は短くこう言い切った。「レオナルドは正式に失敗補強だ」

こうした批判は、この夏アヤックスがレオナルドに支払った高額な移籍金によってもあおられている。アムステルダムのクラブは7月、23歳のブラジル人をサウジアラビアのアル・ヒラルから移籍金2000万ユーロ弱で獲得し、5年契約を結んだ。「レオのレシート、まだある？」とあるサポーターは皮肉を飛ばし、別の人物は「彼のスパイクにちゃんとスタッドは付いてるのか？」と疑問を呈している。

一部のサポーターは、すでに過去の期待外れのアヤックス補強と比較し始めている。「レオナルドは俺たちのイバン・ガブリッチ’26だ」とあるファンが書くと、別の人物もすぐに同意した。「まさに自分も思い浮かべていたのはガブリッチだ」1996年にアムステルダムへやって来て、リーグ戦10試合で無得点に終わったこの元アルゼンチン人FWは、アヤックスのクラブ史における最大級の失敗補強の一人として知られている。

また、こんな皮肉も聞かれる。「よし、もう本当に気になってきたよ。ジョルディはもしかして、そのレオナルドをコーフボールのコートから引っ張ってきたんじゃないか？」