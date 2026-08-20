マルコス・レオナルドは木曜夜、わずか10分足らずでアヤックスサポーターの多くの怒りを買ってしまった。FCシオン戦で、アムステルダムのクラブに先制点をもたらす絶好機を2度迎えたものの、いずれの場面でもボールをうまく捉えられなかった。

最初の決定機は早くも6分に訪れた。FCシオンの守備のもたつきから、ユリアン・ブラントがレオナルドにお膳立てする形でボールを送ったが、このアタッカーは完全に空振りし、0-1とする絶好のチャンスを逃した。

3分後にも、レオナルドは再び失敗した。アヤックスはまたしても良い攻撃を仕掛けたが、このFWはボールをしっかり捉える前に足を滑らせ、2度目のシュートもほとんど脅威にはならなかった。レオナルドはアヤックスでのこれまでの試合でも、まったく同じような場面をすでに何度も見せていた。

これにより、たとえばAjax Showtimeには即座に批判的な反応が殺到した。「レオナルドについてはこれまで『時間を与えよう』派だったが、プレーを見るたびにそれが難しくなっている」とあるサポーターは書き込み、別のファンは「とてつもない失敗補強になりつつある」と結論づけた。

ほかのファンも、レオナルドの能力に公然と疑問を抱き始めている。「どうやらうちは間違ったレオナルドを連れてきたみたいだ」と皮肉る声が上がる一方で、別の来訪者は「うちはいったいどんなFWを獲得したんだ？ こんなのあり得ないだろ？」と反応。さらに別の一人は端的に「レオナルドは正式に失敗補強だ」と言い切った。

こうした批判は、今夏アヤックスがレオナルドに投じた高額な金額にも後押しされている。アムステルダムのクラブは7月、サウジアラビアのアル・ヒラルから23歳のブラジル人を移籍金2000万ユーロ弱で獲得し、5年契約を結んだ。「レオのレシート、まだある？」とあるサポーターは皮肉り、別のファンは「ちゃんとスパイクにスタッドは付いているのか？」と首をかしげた。

一部のサポーターはすでに、過去の期待外れのアヤックス補強と比較し始めている。「レオナルドはうちの2026年版イバン・ガブリッチだ」とあるファンが書くと、別のファンもすぐに「まさに自分も思い浮かべたのはガブリッチだった」と同調した。1996年にアムステルダムへやって来て、リーグ戦10試合で無得点に終わったこの元アルゼンチン人FWは、アヤックスのクラブ史における最大級の失敗補強の一人として知られている。

さらに、「よし、もう本当にジョルディがそのレオナルドをコルフボール場から連れてきたんじゃないかと思い始めている」との皮肉な声も上がっている。