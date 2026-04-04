アヤックスのブーカー総監督は微塵の疑いも抱いていない。「彼はエールディヴィジを席巻するだろう！」

マリン・ビューカーはすでに内部で彼をエールディヴィジの新たなスターとして発表していたが、数ヶ月後、オスカー・グルークはアヤックスでほとんど出場機会を得られていない。1500万ユーロ近くで獲得されたこのイスラエル人MFは、主にベンチを温めることが多く、今のところ、彼に寄せられた極めて高い期待に応えられていない。彼の状況は、アムステルダムにおける失敗した移籍政策を象徴している。

アルゲメン・ダグブラッド紙によると、サッカー部門ディレクターのビューカーは、アヤックスが将来のセンセーションとなる選手を獲得したと固く信じていた。「ビューカーには微塵の疑いもなかった」と、アヤックスウォッチャーのヨハン・イナンは語る。 「彼はエールディヴィジを席巻するだろう」と、ビューカーは7月末、グルークについて内部で語っていた。しかし、現在のチーム内での彼の役割を考えると、その言葉は後から見れば極めて楽観的だったことがわかる。

グルークは夏の有望な大型補強の一人として迎えられたが、8ヶ月後にはその面影はほとんど残っていない。背番号10の彼はヨハン・クライフ・アリーナでほとんどプレーする機会がなく、レギュラーの座からは程遠い状況にある。

同じく高額な夏の補強選手だったラウル・モロも、すでにチームを去っている。このスペイン人選手は、アムステルダムで目立った活躍を見せることなく、1月にオサスナへの移籍を選択した。同紙によれば、グルークとモロは、移籍市場におけるより広範な失敗を象徴しているという。

2022年のマルク・オーバーマース退任以来、アヤックスは実に40人の新戦力を獲得した。しかし、真の成功例と見なされているのは、ジョーダン・ヘンダーソンただ一人だ。注目すべきは、このベテランMFが常任のテクニカルスタッフによってではなく、暫定ディレクターのケルビン・デ・ラングによって獲得されたという点である。

『アルゲメン・ダグブラッド』紙は、この失敗した方針の背景には複数の原因があると指摘している。クラブ内部では責任者の交代が絶えず、その結果、明確な方向性が欠如している。確立された戦術とそれに適した選手像を盛り込んだ明確な技術的プランが、長らく欠けていたようだ。

体制を整えようとする試みはあったものの、それは往々にして理論の域を出なかった。監督たちは頻繁に戦術方針を変え、求められる選手のタイプも絶えず変化した。その結果、一貫した方針が確立されず、補強選手も必ずしもチームにうまく溶け込めなかった。

さらに、選手の成績の浮き沈みには、監督の影響も大きく関わっている。フランチェスコ・ファリオリ監督の下では、以前の監督時代には期待外れだった補強選手が好成績を収めているケースもある。これは、選手の成功がいかに彼らが置かれる環境に左右されるかを如実に示している。

アルゲメン・ダグブラッド紙の結論は厳しい。アヤックスは現在、数年前にはファン・デル・サール、オーバーマース、テン・ハグによって築かれていた安定した基盤を欠いている。当時は明確さと一貫性が支配していたが、現在はそれが見当たらず、その結果として様々な悪影響が生じている。