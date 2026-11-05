トル・アロコダレが木曜日、またしてもアヤックスにとって貴重な働きを見せた。ナイジェリア人FWはFCミッティラン戦で、最終的に1-6で勝利したカンファレンスリーグの一戦におけるアヤックスの最初の2得点を記録。試合後、満足感を口にした。

トルは前半、CKからのヘディングシュートでアヤックスに先制点をもたらした。後半にもアブデラ・ウアザネのお膳立てから右足でボレーシュートを決め、1-2とした。その後は一気にゴールが生まれた。

トルは試合後、Ziggo Sportのカメラに語った。「満足している。チーム全員が喜んでいるし、アヤックスのサポーターも喜んでいる。こんな形で勝ててうれしい。とても余裕のある勝利だった」

「次の試合に向けて、大きな勝利になった。次の試合は簡単にはいかない」と、日曜日に控えるFCトゥウェンテとのアウェー戦を見据えた。「この結果には満足している。次の試合に向けて、正しい姿勢を示せた」

「いつも得点を狙っている。チームメートから良いパスをもらえた。自分が得点できたこと、チームで6得点を挙げられたこと、複数の選手がゴールやアシストを記録できたことがうれしい。こういう勝利はチームにとって素晴らしい」

続いてリポーターのノア・ファーレは、前半の「面白い場面」についてトルに尋ねた。トルはやむを得ずタッチライン際へ向かい、ミシェル・サンチェス監督と激しい身ぶりを交えながら互いに何かを伝えようとしていた。

「監督は、僕にDFのことを気にしすぎず、もっとスペースへ走り込むよう伝えようとしていた。遠くからでは何を言いたいのか分からなかったから、近くへ行って、もっと分かりやすく説明してほしいと頼む必要があった。監督はそうしてくれたよ」とトルは締めくくった。