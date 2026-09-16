カスパー・ドルベリは現在、アヤックスで再びトップフォームを取り戻したようだ。このFWは直近2試合で2ゴール2アシストを記録し、センターフォワードのポジション争いに再び本格的に加わっている。

序列では、どうやらすでにマルコス・レオナルドを上回っているようだ。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフによって2000万ユーロで獲得されたこのブラジル人FWは、直近2試合で途中出場の機会すら与えられなかった。注目すべきなのは、今夏の早い時期にはレオナルドの加入がドルベリのアヤックス退団を危うく引き起こしかけていたことだ。

「もちろん迷った」と、ドルベリはヴィレムIIに5-1で勝利した後、Algemeen Dagbladに対して語った。「クラブは2人のストライカーを補強した。だから、自分にとって何をするのがベストなのか迷っていた」

ドルベリは追い出されたとは感じていなかったが、自身の将来についてしっかり考えなければならないことは理解していた。そのため、ミチェル・サンチェス監督と話し合いの場を持った。「ただ、彼は何の保証も与えられなかった」と、このデンマーク人FWは語る。FCミッティランおよびリールOSCへの移籍が実現不可能だと分かると、ドルベリはそれでもアムステルダムに残ることを決断した。

「最終的に、理由があって残ることを決めた。どんな理由かって？ それは重要ではない。大事なのは、自分にとってここがベストな場所だと思ったから残る決断をしたということだ。自分は大きな役割を果たせると思っている。僕たちはいいチームだし、すべてを勝ち取れると思う。そして、その一助となり、その一員でありたい」

ドルベリは、激しい競争があるにもかかわらず、アヤックスは昨季よりも強力なスカッドを備えていると見ている。「いい補強がたくさんある。選手たちもまさにいい年齢にある。経験がありながら、同時にここで勝つことに飢えている。グループには多くのクオリティーがあると思う。それについてはとてもいい感触を持っている。もちろん、まだ証明しなければならないことも、改善しなければならないことも多い。でも、土台は確かにあると思う」

続けて、ユリアン・ブラントとトル・アロコダレを具体的に称賛した。「ブラントとは今回初めて一緒にプレーしたけど、僕はああいうタイプの選手が好きなんだ。いつもすぐにFWを探してくれるからね。もっと連係を深める必要はあるけど。逆にトルはボックス内ではまさに怪物だ。ポジショニングに関してはスペシャリストだよ。だから試合中の場面について話し合ったりする。彼からはまだまだ多くを学べる」と、ドルベリは語った。