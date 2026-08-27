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Goal.com
ライブ
imago-sport-1081159878.jpgANP
Rian Rosendaal

翻訳者：

アヤックスのスタメン

アヤックス 対 シオン
アヤックス
シオン
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

アヤックスは木曜の夜、カンファレンスリーグのプレーオフで再びFCシオンと対戦する。ミチェル監督は、20時キックオフでZiggo Sportで放送されるヨハン・クライフ・アレナでの一戦のスタメンを発表した。

ヨハン・クライフ・アレナでは、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがゴールを守る。アントン・ガーイが右、カイオ・エンヒキが左の両サイドバックに入り、アーロン・ボウマンとユリ・バースがアムステルダム勢の最終ライン中央を組む。デイリー・ブリントは、まだ出場できるほどのコンディションにはない。

アヤックスの中盤では、ユリ・レーへールがゲームコントロールを担う。デイヴィ・クラーセンと、最近加入したユリアン・ブラントが前線とのつなぎ役を務める。

アヤックス退団が認められる見通しのスティーブン・ベルフハイスは、シオン戦で右ウイングとして先発する。左ウイングにはオスカル・グルーフが入り、ホームのアヤックスではマルコス・レオナルドが再び最前線に入る。したがって、カスパー・ドルベリは再びベンチスタートとなる。

アヤックスは先週、スイスの地で2-4の勝利を収めた。ミチェル監督率いるチームにとって、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出は目前だが、シオンを過小評価することはできない。

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
アヤックス crest
アヤックス
AJX
シオン crest
シオン
SIO

アヤックスの先発メンバー: テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、バース、カイオ・エンヒキ；レーへール、クラーセン、ブラント；ベルフハイス、マルコス・レオナルド、グルーフ

FCシオンの先発メンバー:

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