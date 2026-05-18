レネ・ファン・デル・ハイプは番組『KieftJansenEgmondGijp』で、ジョルディ・クライフがアヤックスに新戦力を獲得する方針に疑問を呈した。彼は「クライフはバルセロナやレアル・マドリードのBチーム、マンチェスター・ユナイテッドのベンチ外から選手を探している。そんな選手がテルスター戦に出場するはずがない」と語った。

「私の見方が間違っているかもしれないが」と前置きつつ、「ジョルディはバルセロナやレアル・マドリードのセカンドチーム、あるいはマンチェスター・ユナイテッドのベンチ warmers を追っている。マンUのベンチにいたら、テルスター戦に出るために移籍するだろうか？ そんなはずはない」と語った。

イタリアやフランス、ドイツのリーグ、あるいはプレミアリーグの中堅チームでプレーするはずだ。それなのにオランダでエクセルシオールと戦うなんてあり得ない」と首を傾げる。

ファン・デル・ハイプはクルイフに無料の助言を送る。「アンデルレヒト、クラブ・ブルッヘ、FKボド/グリムトから選手を獲得すべきだ。彼らはアヤックス行きを喜ぶ。スタジアムもクラブも大きく、プレッシャーもある。だがレアル・マドリードからはダメだ。バスでFCヴォレンダムに行くなんて正気か？」

優勝したPSVの補強についても「マンチェスター・シティでプレーしているナタン・アケがPSVへ？ あり得ない。OGCニースやエスパニョールなど、気候の良いクラブを選ぶはずだ」と断じた。

アケ（31）はFAカップ制したシティとまだ1年以上契約が残っているが、今シーズン限りでグアルディオラ率いるクラブを去ると見込まれている。