アヤックスのガルシア監督は誰かを見落としているのか？「もっとチャンスをもらうべきだと言われている」

アブデラ・ウアザネは『デ・テレグラフ』紙のインタビューで、レアル・マドリードへの移籍が破談になった経緯と、アヤックスのトップチームでの展望を語った。

昨夏、アムステルダムからマドリードへの移籍目前とされていた。モロッコ代表としてユースW杯に出場した際、名門クラブの注目を集めた。

「移籍が成立せず大きな失望を感じた。この経験でサッカー界の仕組みを痛感した」と語る。メディカルチェックに合格できなかった彼は、その後アヤックスとの長期契約に合意した。

SNSには問い合わせが殺到したが、彼は携帯をオフにしてユング・アヤックスに合流した。

今季はトップデビューし、ユーロジャックポットKNVBカップのエクセルシオール・マースルイス戦（2-7勝利）で26分間プレーした。

「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」では24試合で4得点6アシストを記録。FCデン・ボス戦（3-2勝利）での鮮やかな得点が印象的だった。

しかし今シーズンは26分間の出場にとどまる。「トップでもっとプレーすべきだと言われるが、『ヨング・アヤックス』で結果を出すことが大切だ。毎週ピッチで最高の選手でいることが僕の使命」と17歳のMFは語った。