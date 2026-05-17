アヤックスのオスカル・ガルシア監督が批判を受けている。「真剣な指導者なのに、これは何事か？」

オスカル・ガルシア監督は、アヤックス対SCヘーレンフェーンの最終戦で批判を受けた。ESPNアナリストのブラム・ファン・ポーレン氏は、ガルシアがチームを「犠牲にした」と批判した。

ガルシアはユトレヒト戦1-2敗退後、「あれは私のチームではなかった」と語った。「3人目の監督として招へいされ、私の仕事は選手から最大限を引き出すこと。彼らをアヤックスにふさわしいと認めた人物がいるはずだ」

アルゲメン・ダグブラッド紙はすでにこの発言を「不適切」と評したが、ヴァン・ポーレンは『デ・エレトリビューン』紙でさらに批判を強めた。「彼はチームを犠牲にした」とPECズヴォレの元選手は断じる。

「もし私がキャプテンなら『何だよ、監督、これ何のつもりだ？』と問いただす」と怒りを露わにした。「監督はチームを鼓舞すべきで、こうした発言は外部に漏らすべきではない。内部で解決すべきだ」。

一方、ロナルド・ワッテレウスはガルシアの心情に理解を示す。「発言は賢明でないが、事実としては正しい。来年も一緒に働かないと分かっている監督の言葉に聞こえる。もし私が主将なら、監督とコーヒーを飲みながら話していただろう」

それでもワテレウスは、ガルシアの態度変化は注目に値すると語る。「就任時は戦力不足を指摘していたが、今は選手を批判している。ベテランなら『どうしたんだ？』と尋ねに行くだろう」

カリム・エル・アフマディは、ヨルディ・クライフが忙しい移籍市場を迎えることになると予想する。「これはアヤックスで大きな動きがある兆候だ」