今季のアヤックスが戦うのは、チャンピオンズリーグでもヨーロッパリーグでもなく、カンファレンスリーグのリーグフェーズだ。初戦の舞台はクロアチア。ミチェル監督率いるチームは木曜日、ハイドゥク・スプリトと対戦する。アヤックスは1995年、チャンピオンズリーグで名高い優勝を果たす過程で、準々決勝でこのクロアチアの強豪を下した。それから30年以上がたった今、ハイドゥク・スプリトはどのような状況にあるのか。フットバルゾーネは、ユタルニで同クラブを密着取材する記者フラネ・マルシッチに話を聞いた。

文＝リアン・ローゼンダール

「マリン・ソティチェク、ミケーレ・シェゴ、アブドゥリー・サニャンは現在、絶好調です。そしてもちろん、ここ数年で街とハイドゥクの熱狂的なサポーターにとって象徴的な存在となったマルコ・リヴァヤもいます」。木曜日のクロアチアでの一戦でアヤックスが特に警戒すべき選手を尋ねると、マルシッチはまずこう答えた。ただし、センターフォワードのリヴァヤ（33）は9月末にハムストリングを負傷しており、カンファレンスリーグの対戦を欠場せざるを得ない。

オランダでも知られる名前

ハイドゥクの監督は、オランダでも無名ではない。ゴンサロ・マヌエル・ガルシア・ガルシア（43）は2025年から、現在クロアチア1部リーグで首位に立つアヤックスの対戦相手を率いている。ウルグアイ出身で、かつてミッドフィールダーとアタッカーを務めたガルシアは、AGOVVアペルドールン、ヘーレンフェーン、ヘラクレス・アルメロ、フローニンゲン、VVVフェンロでプレーした。その後、トゥウェンテでアシスタントコーチと監督を務めた短い期間もある。「彼が好むのは、旺盛な勤勉さ、積極性、強度を基盤とする現代的なプレースタイルです。攻撃への意欲も強く、相手より多く得点することを重視しています」

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ガルシアに課されたのは、今季ハイドゥクを欧州での成功に導くことだ。ただしマルシッチは、スプリトとその周辺ではカンファレンスリーグでの戦いが最優先事項というわけではないと強調する。「ここでは、チームがリーグフェーズで勝ち点7か8を獲得することが期待されています。通常、それだけあれば24位以内に入り、次のラウンドに進めます。ただ、一試合ずつ見ていこうという姿勢です。欧州での試合について本格的な予想をするには、まだ早すぎます」

マルシッチも知るように、ハイドゥクは近年、欧州の舞台でほとんど喜びを味わえていない。昨季もカンファレンスリーグ予選3回戦で敗退した。「ここ数年、ハイドゥクは欧州で予想外の敗退や数々の挫折を経験してきました。格下の相手にも敗れましたが、今季はようやくカンファレンスリーグ出場を決め、16年ぶりに秋の欧州での戦いを実現させました。そして、クラブにつきまとっていた否定的な評価の多くを払拭することができたのです」

アヤックス相手に番狂わせなるか？

サッカー熱の高いスプリトに、木曜日はさっそく名門アヤックスがやって来る。「アヤックス戦は、おそらくクラブの近代史で最も重要な試合です。ポリュドでは、まさにスペクタクルが期待されています。戦力的にはアヤックスの方が上だと誰もが分かっていますが、満員のスタジアムに集まる3万5000人の観客の前で、ハイドゥクが良い結果を残せるという確かな信念もあります。つまり、最低でも勝ち点1、できれば勝ち点3を獲得するということです。チャンスがあれば、ハイドゥクは全力で番狂わせを狙うでしょう」。マルシッチはアヤックスの選手たちに、そう警告を送った。

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1979年に開場した象徴的なスタジアム、ポリュドは、1995年春に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦、ハイドゥク・スプリト対アヤックスの舞台でもあった。ただ、その夜の観客がゴールを見ることはなかった。第2戦ではアヤックスが3-0で勝利し、比較的容易に準決勝進出を決めた。「年配のハイドゥクサポーターは1995年のアヤックス戦を思い出しています。一方、若い世代は今回の試合がクラブの歴史に新たな一章を刻むことを望んでいます」と、このクロアチアのクラブを追う記者は説明する。「スプリトでは、アヤックスに雪辱を果たす絶好の機会と見られています」

それから30年以上がたち、両者を取り巻く状況は大きく変わった。今回はチャンピオンズリーグの大一番ではなく、欧州の第3の大会での対戦だ。それでも、アヤックスはクロアチアのサッカー界で大きな話題となっている。「アヤックスがどれほど大きなクラブかは誰もが知っています。そして、これはおそらく現時点ですでにハイドゥクにとって今季最も重要な試合です。ただ、アヤックスがここ数年、もっと強く才能豊かな選手層を擁していたことも広く知られています。それでもアヤックスが本命ですが、ハイドゥクはもちろんホームでの番狂わせを狙っています。今季は本拠地で一度も負けていませんから」。そう語るマルシッチは、先週土曜日にハイドゥクが優勝争いのライバル、ディナモ・ザグレブを2-1で下した試合も見届けた。

スプリトにドルベリの姿なし

ハイドゥクの守備陣は木曜日、カスペル・ドルベリを警戒する必要はない。デンマーク人アタッカーは重い膝の負傷により、今季を早期に終えることになりそうだ。通常、スプリトではトル・アロコダレが最前線を担う。「ドルベリの不在によって、ハイドゥクのアヤックスに対する戦力評価はほとんど変わりません。アムステルダムのチームには、依然としてアディングラ、アロコダレ、アムラバトのような選手がいますから」と、マルシッチはデンマーク人ストライカーの欠場について語る。「ただ、ディナモ・ザグレブも戦力的には上でしたが、ハイドゥクは土曜日に彼らを驚かせました。ポリュドでのアヤックス戦でも同じことを成し遂げるため、あらゆる手を尽くすでしょう」

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なお、アヤックスとハイドゥクの欧州での対戦歴は決して多くない。アムステルダムのクラブが無敗でリーグ優勝を果たした伝説的な1994-95シーズンには、前述の通りチャンピオンズリーグ準々決勝でクロアチアの相手を退けた。その一季前の1993-94シーズン、アヤックスは当時のUEFAカップウィナーズカップ1回戦でスプリトにて1-0で敗れた。しかし、それは珍しいつまずきに終わる。オリンピック・スタディオンでは、ルイ・ファン・ハール監督率いるチームが実に6-0で勝利した。

いずれにせよ、ハイドゥクの選手とサポーターにとって、いわば正念場の一週間となる。アヤックスをスプリトに迎えた3日後には、現在クロアチアリーグ2位のNKヴァラジュディンとの上位対決が控えている。国内での成功への渇望は非常に強い。ハイドゥクが最後にリーグ優勝を果たしたのは2005年、すでに21年前のことだ。対照的に、宿敵ディナモ・ザグレブはそれ以来、実に19回のリーグ優勝を飾っている。ガルシアは今季、白の軍団で不滅の存在となる可能性がある。