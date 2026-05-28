アヤックスに警告：「そうなれば、ミカ・ゴッツは今のほど優秀ではなくなる」

ヘドウィゲス・マドゥロが『Ajax Showtime』に、アヤックスの現状を語った。元MFは、チャンピオンズリーグの収入が見込めず、ミカ・ゴッツが売却される可能性に言及した。

「そうなれば、代役が必要だ」と語り、ゴッツが退団した場合でもアヤックスが適切に対処することを望んでいる。「彼は昨季、最高のパフォーマンスを発揮し、自分に合ったスタイルでプレーしていた。」

新監督が「ゴッツ、サイドでプレーしろ」と言えば、彼は今のようには活躍できないだろう。

そうなれば得点やアシストが減り、彼の価値はまた下がる。巨額のオファーがあれば、アヤックスも検討せざるを得ない」とマドゥロは言う。

マドゥロは「ゴッツはスピードがあり、相手を抜き去れる。今のサイドプレーヤーにとってそれだけで大きな価値がある」と語る。

一方でマドゥロはゴッツの課題も指摘する。「フィジカルはまだ伸びる。20歳だから自己投資を続けろ。ドゥエを見ろ。前後運動を最後までやり切る。ゴッツもあれを目指すべきだ」

ゴッツはマンチェスター・ユナイテッドの候補に挙げられているが、イングランドからの正式オファーは未だない。Transfermarktは、2029年半ばまでアヤックスと契約する彼の市場価値を3500万ユーロと評価している。