トリスタン・ホーイヤーのロンメルSK移籍は、最終的に成立しない可能性が出てきたようだ。 デ・テレグラーフが木曜午後に報じた。アヤックスはすでに21歳DFを巡ってベルギーのクラブと合意に達しているものの、ホーイヤー本人はロンメルと合意に至っていないようだ。

マイク・フェルウェイが木曜、デ・テレグラーフを通じて伝えた。「アヤックスはロンメルと合意している。だが、ホーイヤーとクラブは合意に至っていないようだ。交渉は破談寸前だ」と、このアヤックス番記者はXに記している。

その前日には、ホーイヤーのアムステルダム退団は時間の問題に見えていた。クラブ間は当時すでに完全移籍に向けた交渉をかなり進めており、ロンメルは約50万ユーロを支払う見込みだった。

ホーイヤーはアヤックスと2029年半ばまで契約を残しており、デ・テレグラーフによれば年俸は数十万ユーロだという。DFが完全移籍で退団すれば、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは再びアムステルダムのクラブの給与体系に余裕を生み出すことになる。

ロンメルでは、ホーイヤーはドン＝アンジェロ・コナドゥのチームメートになる可能性がある。シティ・フットボール・グループの一員である同クラブは、すでに20歳FWをアヤックスからレンタルしており、一方でホーイヤーは完全移籍で加わるはずだった。

アヤックスは現在、再び移籍市場に乗り出す前に選手の放出を進めることに追われている。ミカ・ホッツはすでに5500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍し、NECはアフメトジャン・カプランに対して最大50万ユーロのボーナスを除く250万ユーロを支払う。

板倉滉はすでにボルシアMG行きが進んでおり、ヨシプ・シュタロはラツィオへのレンタル移籍に近づいている。オーウェン・ワインダルとカスパー・ドルベリもまだ退団が認められている。このようにして生まれる資金的余裕を、アヤックスは右のセンターバック、守備的MF、そして両ウイングの補強に充てたい考えだ。