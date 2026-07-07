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Ahmetcan Kaplan Rayane BounidaIMAGO
Siep Engelen

翻訳者：

アヤックスに正式オファーが届き、ショーン・ステュールに続き選手売却の見通し。

移籍情報
アヤックス
トラブゾンスポル
アフメジャン・カプラン
ショーン・スツール

トラブゾンスポルがアヤックスにカプラン獲得の正式オファーを提示したと、移籍専門ジャーナリストのヤギズ・サブンチュオグルが報じた。 

カプランは2027年半ばまでアムステルダムとの契約が残っているため、ヨルディ・クライフ監督は今夏に売却して利益を得たいところだ。提示額については明かされていない。 

カプランは昨季NECへレンタル移籍し、NECは完全移籍を望んだが提示額が希望に達せず交渉は成立しなかった。 

2022年にカプランを950万ユーロでアヤックスに売却したトラブゾンスポルは、今回も交渉を推進する構えだ。合意には至っていないが、移籍金は400万ユーロ前後とみられる。以前、カプランの年俸が問題になる可能性があると報じられていた。 

アヤックスの移籍市場は急激に動き出した。前日にはショーン・ステウルの売却も発表されており、『アルゲメン・ダグブラッド』紙はニューカッスル・ユナイテッドへの2700万ユーロの移籍が間近と伝えている。

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アヤックスはこれらの売却益を来季の戦力補強に再投資する見込みで、マルク＝アンドレ・テル・ステーゲンやデイリー・ブラインドの獲得がまとまりそうだ。 

ダニ・セバロスについても、獲得の可能性は低いもののクラブは依然として期待している。レアル・ベティスが最有力だが、本人は合意に至らず焦りを見せ始めている。

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