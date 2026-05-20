アヤックスのテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフにとって、今夏の移籍市場は波乱含みだ。チームはリーグ5位に終わり、補強は急務。デリー・ブラインドの復帰が有力視されている。

『サッカー国際』のコラムでハンス・クラアイ・ジュニアは、元主将の復帰の可能性やクライフ氏の行動、スカウト陣との連携に言及。特にTDの独断が指摘され、議論は続いている。

クラアイは「アヤックスのスカウトたちはクライフに怒っている」と切り出し、「右腕のスペイン人スカウト、ホエル・ララと共に独断で動いている」と指摘する。

一方でクラアイは、近年の補強実績を考えると大きな問題ではないとも指摘する。「アヤックスで時折スカウトが外されるのは当然だ。ここ数年、彼らがどんな有望な選手を獲得したというのか」と問いかける。

だがクルイフは、ブラインド復帰についてこうした批判を気にしないだろうとESPNアナリストは語る。「彼はアヤックス再建を着々と進めており、スカウトにブラインドをどう思うか尋ねもしないだろう。過去3年、彼自身の目で多くの試合を見てきたからだ」

さらに、来年もヨハン・クライフ・アレナでプレーすれば価値があると確信している。「ラ・リーガで101試合先発し、どのポジションでも問題を起こさなかったなら、アヤックスでもあと1年やれるはずだ」

「ヘンダーソンの役割を盲目的に引き受けるのに、ジョルディはスカウトの許可など不要だ」というのが彼の結論だ。