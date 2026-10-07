アヤックスは水曜夜、カスパー・ドルベアが前十字じん帯を負傷したと発表した。これにより、今季中の復帰は高い可能性で叶わない見通しとなった。アムステルダムのクラブにとって不幸中の幸いだったのは、29歳のFWがデンマーク代表での活動中にこの負傷を負ったことだ。

これはすべて、FIFAクラブ・プロテクション・プログラムに関係している。これは2012年から存在する一種の保険制度だ。このプログラムにより、負傷した選手の給与の一部が補償される可能性がある。

ただし、適用対象となるのは、代表チームでの試合、トレーニング、移動、またはその他の活動中に負った負傷が原因で「一時的な完全就労不能」の状態にある場合に限られる。

その場合、FIFAクラブ・プロテクション・プログラムによって、負傷から28日後を起点に、選手が再び全体練習に完全復帰するか、試合に出場するまでの給与が補償される。

なお、補償の対象となるのは負傷した選手の基本給のみだ。つまり、たとえばボーナスは対象外となり、肖像権収入やリハビリの医療費も含まれない。

さらに、この制度には上限もある。負傷した選手の基本給について補償される額は1日あたり最大2万548ユーロで、年間では750万ユーロに相当する。ドルベアの給与はおそらくこの上限を下回っており、それはアヤックスにとって好都合だ。デンマーク人FWの年俸は300万〜400万ユーロとみられている。

ドルベアは9月末、デンマーク代表のトレーニング中に負傷した。アヤックスがその翌日に発表したところによると、同選手は火曜日にコペンハーゲンで手術を受けた。