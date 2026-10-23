アヤックスに大きな懸念「彼のフィジカルコンディションに疑問が生じている」

ヴィム・キーフトは、アヤックスがマルコス・レオナルドをめぐって懸念を抱いていると考えている。そう『デ・テレグラーフ』へのコラムで記した。昨夏、アル・ヒラルから2000万ユーロで加入したストライカーは、キーフトにまだ強い印象を残していない。

マルコス・レオナルドは昨夏、2000万ユーロ弱でアムステルダムにやって来た。ブラジル人ストライカーはこれまで、アヤックスで13試合に出場して2得点を挙げている。

先週木曜日のアタランタ戦（2-0で勝利）でも、23歳のストライカーはミチェル・サンチェス監督に先発起用された。しかし、大きなチャンスがありながら、再び得点できなかった。

結局、70分を少し過ぎたところでトル・アロコドレと交代。ナイジェリア人選手のアロコドレは先制点を挙げ、アブデラ・ウアザネによる2点目をアシストした。

「トルが入ってすぐに得点したことは、マルコス・レオナルドにとって助けにはならない。アヤックスは彼を守り続けるだろうが、その一方で、あれだけの金額を払ったのに、なぜこれほど働きが少ないのかと考えているはずだ」とキーフトは切り出した。

マルコス・レオナルドは木曜夜、コンディションが良く見えない理由を説明した。「夏に1カ月間ブラジルにいました」と、ジッゴ・スポルトのカメラに語った。

だが、キーフトはこの説明に納得していない。「昨季を良いコンディションで終えた選手が、新シーズンに調子を取り戻すまで何カ月も必要なのだろうか。彼の身体的な状態に今、疑問が生じている。もうすぐ11月だし、この時期には体調面でピークに達しているべきだ」