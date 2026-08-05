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翻訳者：

アヤックスにユリアン・ブラントとマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを巡る非常に良いニュースが届いた

移籍情報
アヤックス
アヤックス 対 シェルボーン
シェルボーン
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
マルク・アンドレ・テル・シュテゲン
ユリアン・ブラント

アヤックスはシェルボーン戦で、ドイツ代表のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンとユリアン・ブラントを起用できる見通しだ。カンファレンスリーグ予選3回戦開幕の前日、Voetbal Internationalが伝えている。

テア・シュテーゲンとブラントは出場可能で、木曜日にアヤックスの一員としていきなりプレーすることもできる。

アムステルダムのクラブはホームでシェルボーンと対戦する。ミチェルはアイルランドのクラブ相手に、自身のチームへ多くの経験とクオリティーを加えることができる。

このドイツ人2選手は水曜午前、アヤックスの全体練習に参加した。パリ・サンジェルマンが強い関心を示している主力選手ミカ・ゴッツも、トレーニングピッチに立った。

ゴッツはすでにPSGと個人条件で合意しているが、PSGはまだアヤックスと合意に達していない。ジョルディ・クライフは4500万ユーロの最初のオファーをきっぱり拒否し、少なくとも6000万ユーロを求めていると報じられている。

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
アヤックス crest
アヤックス
AJX
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シェルボーン
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アヤックス対シェルボーンは木曜夜20時にキックオフする。第2戦は来週木曜日の20時45分から、アイルランドで行われる。

ミチェル率いるチームがホーム＆アウェーの2試合でシェルボーンを退ければ、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を懸けたプレーオフでFCノアまたはFCシオンと対戦する。

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