アヤックスはシェルボーン戦で、ドイツ代表のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンとユリアン・ブラントを起用できる見通しだ。カンファレンスリーグ予選3回戦開幕の前日、Voetbal Internationalが伝えている。

テア・シュテーゲンとブラントは出場可能で、木曜日にアヤックスの一員としていきなりプレーすることもできる。

アムステルダムのクラブはホームでシェルボーンと対戦する。ミチェルはアイルランドのクラブ相手に、自身のチームへ多くの経験とクオリティーを加えることができる。

このドイツ人2選手は水曜午前、アヤックスの全体練習に参加した。パリ・サンジェルマンが強い関心を示している主力選手ミカ・ゴッツも、トレーニングピッチに立った。

ゴッツはすでにPSGと個人条件で合意しているが、PSGはまだアヤックスと合意に達していない。ジョルディ・クライフは4500万ユーロの最初のオファーをきっぱり拒否し、少なくとも6000万ユーロを求めていると報じられている。

アヤックス対シェルボーンは木曜夜20時にキックオフする。第2戦は来週木曜日の20時45分から、アイルランドで行われる。

ミチェル率いるチームがホーム＆アウェーの2試合でシェルボーンを退ければ、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を懸けたプレーオフでFCノアまたはFCシオンと対戦する。