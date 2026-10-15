今季のアヤックスが戦うのは、チャンピオンズリーグでもヨーロッパリーグでもなく、カンファレンスリーグのリーグフェーズだ。初戦の舞台はクロアチア。ミチェル監督率いるチームは木曜日、ハイドゥク・スプリトと対戦する。アヤックスは1995年、チャンピオンズリーグで優勝を果たす過程で、準々決勝でこのクロアチアの強豪を破った。30年以上が過ぎた今、ハイドゥク・スプリトはどのような状況にあるのか。Voetbalzoneは、Jutarnjiで同クラブを密着取材するジャーナリスト、フラネ・マルシッチ氏に話を聞いた。

文＝リアン・ローゼンダール

「マリン・ショティチェク、ミケーレ・シェゴ、アブドゥリー・サニャンは現在、絶好調です。それに、ここ数年で街とハイドゥクの熱狂的なファンの象徴となったマルコ・リヴァヤも、もちろんいます」。木曜日にクロアチアで戦うアヤックスが特に警戒すべき選手を尋ねると、マルシッチ氏はまずそう答えた。ただし、33歳のセンターフォワード、リヴァヤは9月末にハムストリングを負傷しており、カンファレンスリーグでの対戦を欠場せざるを得ない。

オランダでも知られた名前

ハイドゥクの監督は、オランダでも知られた人物だ。現在クロアチア1部リーグの1. HNLで首位に立つアヤックスの対戦相手を、2025年から率いているのはゴンサロ・マヌエル・ガルシア・ガルシア監督（43）である。ウルグアイ出身で、かつてMFとFWとしてプレーした同監督は、AGOVVアペルドールン、ヘーレンフェーン、ヘラクレス・アルメロ、フローニンゲン、VVVフェンロに所属。後にはトゥウェンテで、アシスタントコーチと監督を短期間務めた。「豊富な運動量、積極性、強度を土台とする現代的なプレースタイルを好みます。攻撃する意欲も強く、相手より多く得点することを重視しています」

Getty Images

今季、ハイドゥクを欧州の舞台で成功に導くことがガルシア監督の仕事だ。ただ、マルシッチ氏は、スプリトとその周辺ではカンファレンスリーグが最優先事項というわけではないと強調する。「リーグフェーズで勝ち点7か8を獲得してほしいという期待があります。通常、それだけあれば24位以内に入り、次のラウンドに進めます。ただ、姿勢としては一試合ずつ見ていこうというものです。欧州での試合について本格的に予想するには、まだ早すぎます」

近年のハイドゥクが欧州の舞台でほとんど喜びを味わえていないことも、マルシッチ氏はよく知っている。昨季も同クラブはカンファレンスリーグ予選3回戦で敗退した。「ハイドゥクはここ数年、欧州で予想外の敗退や多くの挫折を経験してきました。格下の相手にも敗れてきましたが、今季はようやくカンファレンスリーグ出場を決め、16年ぶりに秋の欧州大会を戦うことになりました。そして、クラブに付きまとっていた多くの否定的な評価を払拭することにも成功しました」

アヤックス相手に番狂わせは？

サッカー熱の高いスプリトに、木曜日はアヤックスというビッグネームがやって来る。「アヤックス戦は、おそらくクラブの近年の歴史で最も重要な試合です。ポリュドでは大きな盛り上がりが予想されます。戦力ではアヤックスが上だと分かっていますが、満員のスタジアムに集まる3万5000人の観客の前で、ハイドゥクが良い結果を残せるとも固く信じています。少なくとも勝ち点1、できれば勝ち点3を取るということです。チャンスがあれば、ハイドゥクは番狂わせを全力で狙います」と、マルシッチ氏はアヤックスの選手たちに警告を送る。

Imago

1979年に開場した歴史あるポリュドは、1995年春にもチャンピオンズリーグ準々決勝、ハイドゥク・スプリト対アヤックスの第1戦の舞台となった。ただ、その夜に観客がゴールを見ることはなかった。第2戦はアヤックスが3-0で勝利し、比較的容易に準決勝進出を決めた。「年長のハイドゥクサポーターは1995年のアヤックス戦を思い出し、若い世代は今回の試合がクラブの歴史に新たな一章を刻むことを望んでいます」と、クロアチアのクラブを追うマルシッチ氏は説明する。「スプリトでは、アヤックスに雪辱を果たす絶好の機会と捉えられています」

30年以上が経った今、両者を取り巻く状況は大きく異なる。今回はチャンピオンズリーグの大一番ではなく、欧州第3の大会での対戦だ。それでも、アヤックスの来訪はクロアチアのサッカー界で話題を呼んでいる。「アヤックスがどれほどのビッグクラブかは誰もが知っています。そして、ハイドゥクにとっては、おそらく現時点ですでに今季最も重要な試合です。ただ、アヤックスの選手層はここ数年の方が厚く、才能ある選手も多かったことも広く知られています。今もアヤックスが本命ですが、ハイドゥクはもちろんホームでの番狂わせを狙っています。何しろ、今季はホームでまだ一度も負けていません」。マルシッチ氏は、ハイドゥクが先週土曜日に優勝争いのライバル、ディナモ・ザグレブを2-1で下すところも見届けた。

スプリトにドルベリの姿なし

木曜日、ハイドゥクの守備陣がカスパー・ドルベリを警戒する必要はない。重い膝の負傷により、デンマーク人FWの今季は早くも終わりを迎えたとみられる。通常ならスプリトで前線の中心を担うのはトル・アロコダレだ。「ドルベリがいなくても、ハイドゥクのアヤックスの戦力に対する評価はほとんど変わりません。アムステルダムのチームには、アディングラ、アロコダレ、アムラバトといった選手がまだいますから」と、マルシッチ氏はデンマーク人ストライカーの欠場について語る。「ただ、ディナモ・ザグレブも戦力では上でしたが、ハイドゥクは土曜日に相手を驚かせました。ポリュドでのアヤックス戦でも同じことを成し遂げようと、全力を尽くすでしょう」

Imago

もっとも、アヤックスとハイドゥクの欧州での対戦歴は決して多くない。アムステルダムのクラブが無敗でリーグ優勝を果たした伝説的な1994-95シーズンには、前述のとおりチャンピオンズリーグ準々決勝でクロアチアの相手を退けた。その前の1993-94シーズンには、当時の欧州カップウィナーズカップ1回戦で、アヤックスがスプリトで1-0の敗戦を喫している。しかし、それは珍しいつまずきに終わった。ルイ・ファン・ハール監督のチームは、オリンピスフ・スタディオンでの試合に実に6-0で勝利した。

いずれにせよ、ハイドゥクの選手とサポーターにとって、いわば真価が問われる一週間となる。アヤックスをスプリトに迎えた3日後には、現在クロアチアリーグで2位につけるNKヴァラジュディンとの大一番が控えている。国内での成功を渇望する気持ちは非常に強い。ハイドゥクが最後にリーグ優勝を果たしたのは、21年前の2005年だからだ。対照的に、宿敵ディナモ・ザグレブはそれ以降、実に19回のリーグ優勝を飾っている。ガルシア監督は今季、白いチームで永遠に語り継がれる存在になれるかもしれない。