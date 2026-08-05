アヤックスはシェルボーン戦で、ドイツ代表のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンとユリアン・ブラントを起用できるようだ。カンファレンスリーグ予選3回戦の開幕を翌日に控えた中、『Voetbal International』が伝えている。

テア・シュテーゲンとブラントは出場資格を有しており、木曜日にアヤックスの一員としてそのまま出場できる。

アムステルダム勢はホームでシェルボーンと対戦する。ミチェルはアイルランド勢相手に、自身のチームへ多くの経験と質を加えられる。

ドイツ人2選手は水曜朝、アヤックスのグループトレーニングに参加した。パリ・サンジェルマンが強い関心を示している主力選手ミカ・ゴッツも、トレーニング場に姿を見せた。

ゴッツはすでにPSGと個人合意に達しているが、同クラブはまだアヤックスと合意に至っていない。ジョルディ・クライフは4500万ユーロの最初のオファーをきっぱり拒否し、報道によれば少なくとも6000万ユーロの金額を狙っている。

アヤックス対シェルボーンの一戦は、木曜夜20時にキックオフする。第2戦は翌週木曜20時45分から、アイルランドで行われる。

ミチェル率いるチームが2試合合計でシェルボーンを退ければ、カンファレンスリーグ本戦リーグフェーズ出場を懸けたプレーオフでFCノア、またはFCシオンが待つ。