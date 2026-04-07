アヤックスにとっての悪いニュース：数百万ユーロの大型補強選手が数ヶ月間戦線離脱

ユーリ・ヘールケンスは大きな不運に見舞われた。アヤックスのユースチーム「ヨング・アヤックス」に所属する19歳のゴールキーパーは、月曜日の夜に行われたヴィテッセとのアウェイ戦で足首を負傷し、今シーズンの残りの試合に出場できなくなったと、アヤックスがクラブ公式サイトで発表した。

このゴールキーパーは、アーネムでの試合序盤で途中退場を余儀なくされた。開始から約20分、ゴールキックの際にトラブルが発生し、ヘルケンスは明らかに痛みを訴え、プレーを続けることができなくなった。

その翌日、医学的検査の結果、悪い知らせがもたらされた。足首の怪我は手術が必要なほど深刻であることが判明し、これにより彼の今シーズンの戦いは即座に終了することとなった。

ヘールケンスは今シーズン、ヨング・アヤックスの正ゴールキーパーとして、ケウケン・カンピオン・ディヴィジで19試合に出場した。

その間、31失点を喫し、5試合で無失点を記録した。1,639分の出場時間を誇り、チームにおいて欠かせない存在であった。

ヘールケンスは昨夏、スパルタ・プラハから約200万ユーロで移籍し、アヤックスに加入した。アムステルダムでは2030年半ばまでの契約を結んでいる。

このゴールキーパーはチェコで、フラデツ・クラロヴェーやスパルタ・プラハなどのユースチームを経てきた。