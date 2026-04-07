Goal.com
ライブ
Oliver Edvardsen of AFC Ajax, Vitezslav Jaros of AFC Ajax, Youri Baas of AFC Ajax, Wout Weghorst of AFC Ajax, Steven Berghuis of AFC Ajax, Owen Wijndal of AFC Ajax, Lucas Rosa of AFC Ajax, Youri Regeer of AFC Ajax. Jorthy Mokio of AFC Ajax . Betrand Traore of AFC Ajax, Don-Angelo Konadu of AFC Ajax, Aaron Bouwman of AFC Ajax, Goalkeeper Joeri Heerkens of AFC Ajax, Oscar Gloukh of AFC Ajax, Anton Gaaei of AFC Ajax, Davy KlaassenImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

アヤックスにとっての悪いニュース：数百万ユーロの大型補強選手が数ヶ月間戦線離脱

フィテッセ 対 ヨング・アヤックス
フィテッセ
ヨング・アヤックス
エールステ･ディヴィジ
アヤックス
ジョエリ・ヘールケンス

ユーリ・ヘールケンスは大きな不運に見舞われた。アヤックスのユースチーム「ヨング・アヤックス」に所属する19歳のゴールキーパーは、月曜日の夜に行われたヴィテッセとのアウェイ戦で足首を負傷し、今シーズンの残りの試合に出場できなくなったと、アヤックスがクラブ公式サイトで発表した。

このゴールキーパーは、アーネムでの試合序盤で途中退場を余儀なくされた。開始から約20分、ゴールキックの際にトラブルが発生し、ヘルケンスは明らかに痛みを訴え、プレーを続けることができなくなった。

その翌日、医学的検査の結果、悪い知らせがもたらされた。足首の怪我は手術が必要なほど深刻であることが判明し、これにより彼の今シーズンの戦いは即座に終了することとなった。

ヘールケンスは今シーズン、ヨング・アヤックスの正ゴールキーパーとして、ケウケン・カンピオン・ディヴィジで19試合に出場した。

その間、31失点を喫し、5試合で無失点を記録した。1,639分の出場時間を誇り、チームにおいて欠かせない存在であった。

ヘールケンスは昨夏、スパルタ・プラハから約200万ユーロで移籍し、アヤックスに加入した。アムステルダムでは2030年半ばまでの契約を結んでいる。

このゴールキーパーはチェコで、フラデツ・クラロヴェーやスパルタ・プラハなどのユースチームを経てきた。

広告