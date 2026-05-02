アヤックスとPSVの予想スタメン：冨安健洋とポール・ワナーが先発復帰

土曜20時、フレンド・ロテリー・エールディヴィジでアヤックス対PSVが行われる。 通常なら両チームにとって重要な一戦だが、PSVはすでに優勝しているため、アイントホーフェン側にとっては「どうでもいい試合」だ。それでもVoetbalzoneは、ピーター・ボス監督が最強布陣を送り出すと予想している。

PSVがすでに優勝を決めた一方、アヤックスは4位ながら2位浮上を狙う。

2位になればチャンピオンズリーグのグループステージ出場権を獲得できるためだ。現在、2位のフェイエノールトとは4ポイント差である。

そのため、アヤックスもベストメンバーで臨むと予想される。出場停止から復帰した富安健洋が左SB、ルーカス・ローザが右SBで先発し、アントン・ガエイはベンチ入り。膝の怪我でダヴィ・クラッセンは引き続き欠場。

アヤックス予想先発：パエス、ローザ、スタロ、バアス、富安、モキオ、レーゲール、グルーク、ベルグヒース、ウェグホスト、ゴッツ。

PSVはPECズヴォレ戦（6-1勝利）とアヤックス戦の合間にイビサへ遠征。負傷のアナス・サラ・エディンとイスマエル・サイバリは欠場し、イヴァン・ペリシッチも出場停止だ。

これによりキリアン・シルディリアとクーハイブ・ドリウエシュの先発が濃厚。さらにポール・ワナーとデニス・マンが復帰し、ジョエル・ファン・デン・ベルグとエスミル・バヤクタレヴィッチはベンチになると見込まれる。

PSV予想スタメン：コヴァール；シルディリア、フラミンゴ、ガシオロフスキ、マウロ・ジュニオール；フェールマン、ティル、ワナー；マン、ペピ、ドリウエシュ。