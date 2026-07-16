アヤックスとFCトゥエンテの欧州大会対戦相手が決定した。トゥエンテはハンガリーのフェレンツヴァーロシュ、アヤックスはセルビアのFKヴォイヴォディナと2試合を行う。

すでにヨーロッパリーグ第1予選でフェレンツヴァーロシュとヴォイヴォディナが対戦し、その勝者が第2予選でトゥエンテと戦うことが決まっていた。

一方、その勝者はカンファレンスリーグ第2予選でアヤックスと対戦する。ヴォイヴォディナ対フェレンツヴァーロシュの第1戦は、フェレンツヴァーロシュが2－1で勝利した。

この結果、フェレンツヴァーロシュはEL突破の有力候補として期待通り勝ち進んだ。試合序盤にはヴォイヴォディナのハンガリー人選手コルネル・シュッチが退場し、ホームチームが優位に立った。シュッチは少なくともアヤックス戦1試合を欠場する見込みだ。

10人となったヴォイヴォディナは2－1とリードを許し、グルパマ・アリーナで苦戦を強いられた。前半終了10分前にはレニー・ジョセフとクリストファー・ザカリアセンのゴールで0－2とされていた。

後半には元アヤックスのエルトン・アコラツェ（30）が途中出場し、71分にはゾムボル・グルーバーが3点目を決めて3－0で試合を締めくくった。

トゥエンテは7月23日にホームでフェレンツヴァーロシュと対戦し、1週間後にハンガリーで第2戦を行う。一方、アヤックスは23日にセルビアでヴォイヴォディナとアウェー戦を行い、30日にヨハン・クライフ・アレナで再戦する。