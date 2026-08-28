アヤックスとFCトゥウェンテのカンファレンスリーグ組み合わせ抽選はどこでライブ視聴できる？ 抽選は何時からで、ポット分けはどうなっている？

カンファレンスリーグのリーグフェーズ抽選会が金曜日14時から行われる。アヤックスやFCトゥウェンテはこの時、今後数カ月で対戦する8クラブがどこになるのかを知ることになる。この記事では、Voetbalzoneが、両クラブが抽選で引く可能性のある相手と、抽選会の放送先を整理している。

ここでは、カンファレンスリーグのリーグフェーズに参加する全チームの一覧、完全なポット分け、アヤックスとFCトゥウェンテの対戦候補、そしてカンファレンスリーグの日程をまとめている。抽選会は14時からテレビとインターネットでライブ視聴できる。

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抽選はどのように行われるのか？

2024年以降、抽選は従来のボールを使った方式ではなく、対戦相手を決定するコンピューターによって行われている。アヤックス、FCトゥウェンテともに6つの相手と対戦する。各ポットから1チームずつだ。ポット分けはUEFAクラブ係数に基づいている。全クラブがアウェー3試合、ホーム3試合を戦う。

最終的に1位から8位のクラブは直接ラウンド16に進出する。9位から24位のクラブはベスト16進出を懸けてプレーオフを戦う。それ以外のクラブは敗退となり、欧州での戦いを終える。

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ポット分けはどうなっている？

ポット1：アヤックス、アタランタ、SCブラガ、SCフライブルク、ASモナコ、FCコペンハーゲン

ポット2：FCミッティラン、レッドスター・ベオグラード、KAAヘント、パナシナイコス、パフォスFC、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン

ポット3：ルガーノ、ヘタフェ、Kups、FCトゥウェンテ、FKボラツ、バニャ・ルカ、リンカーン・レッド・インプス

ポット4：STVV、ブラン、ハーツ、カイラト・アルマトイ、トラブゾンスポル、ウニベルシタテア・クラヨーヴァ

ポット5：リガFC、ハイドゥク・スプリト、ヤブロネツ、AGF、FCノアシェラン、インテル・デスカルデス

ポット6：FCトゥーン、CSKAソフィア、カウノ・ジャルギリス、ミャルビー、イベリア1999、エグナティア

アヤックスとFCトゥウェンテの対戦候補は？

アヤックスとFCトゥウェンテは各ポットから1チームずつ、つまり自分たちと同じポットのチームとも対戦する。同じ国のクラブ同士はリーグフェーズではまだ対戦しない。そのため、アヤックスとFCトゥウェンテはひとまず互いを回避することになる。アウェー3試合、ホーム3試合が行われる。

カンファレンスリーグの抽選会は何時から？

抽選会は8月28日金曜日にモナコで行われ、14時に開始する。

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カンファレンスリーグの抽選会はどのチャンネルでライブ視聴できる？

オランダではZiggo Sportが欧州の全クラブ大会の放映権を保有しており、そのためカンファレンスリーグの抽選会も生中継できる。放送は同局のメインチャンネル、Ziggo Sport 1で12時30分に始まる。

加入者でない人は、UEFA公式サイトで提供されるUEFAのライブ配信を通じて無料で抽選会を視聴できる。

アヤックスとFCトゥウェンテはカンファレンスリーグでいつ試合をする？

以下が2026-27シーズンのカンファレンスリーグ・リーグフェーズの全日程だ。

第1節：2026年10月15日

第2節：2026年10月22日

第3節：2026年11月5日

第4節：2026年11月26日

第5節：2026年12月10日

第6節：2026年12月17日