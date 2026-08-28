アヤックスとFCトゥウェンテのカンファレンスリーグ抽選はどこでライブ視聴できるのか。抽選は何時からで、ポット分けはどうなっているのか。

金曜日の14時00分から、カンファレンスリーグのリーグフェーズの組み合わせ抽選会が行われる。これにより、アヤックスとFCトゥウェンテをはじめとする各クラブは、今後数カ月間にこのヨーロッパ第3の大会で対戦する6クラブがどこになるのかを知ることになる。この記事では、Voetbalzoneが両クラブの対戦可能性がある相手と、抽選会の放送先を一覧でまとめる。

ここでは、カンファレンスリーグのリーグフェーズに参加する全チームの一覧、ポット分けの全容、アヤックスとFCトゥウェンテの対戦可能性がある相手、そしてカンファレンスリーグの日程を紹介する。抽選会は14時00分からテレビとインターネットでライブ視聴できる。

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抽選会の仕組みは？

2024年から、抽選は従来のボールを使った方式ではなく、対戦相手を決定するコンピューターによって行われている。アヤックス、FCトゥウェンテの両クラブはいずれも6チームと対戦し、各ポットから1チームずつ割り当てられる。ポット分けはUEFAクラブ係数に基づいている。各クラブはアウェー3試合、ホーム3試合を戦う。

最終的に1位から8位のチームは直接ラウンド16に進出する。9位から24位のチームは、ベスト16入りを懸けたプレーオフを戦う。それ以外のチームは敗退となり、ヨーロッパでの戦いを終える。

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ポット分けはどうなっている？

ポット1：アヤックス、アタランタ、SCブラガ、SCフライブルク、ASモナコ、FCコペンハーゲン

ポット2：FCミッティラン、レッドスター・ベオグラード、KAAヘント、パナシナイコス、パフォスFC、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン

ポット3：ルガーノ、ヘタフェ、Kups、FCトゥウェンテ、FKボラツ、バニャ・ルカ、リンカーン・レッド・インプス

ポット4：STVV、ブラン、ハーツ、カイラト・アルマトイ、トラブゾンスポル、ウニベルシタテア・クラヨーヴァ

ポット5：リガFC、ハイドゥク・スプリト、ヤブロネツ、AGF、FCノアシェラン、インテル・デスカルデス

ポット6：FCトゥーン、CSKAソフィア、カウノ・ジャルギリス、ミェルビー、イベリア1999、エグナティア

アヤックスとFCトゥウェンテの対戦可能性がある相手は？

アヤックスとFCトゥウェンテは各ポットから1チームずつ、つまり自分たちと同じポットのチームとも対戦する。同じ国のクラブ同士は、リーグフェーズではまだ対戦しない。そのため、アヤックスとFCトゥウェンテが当面対戦することはない。試合数はアウェー3試合、ホーム3試合となる。

カンファレンスリーグの抽選会は何時から？

抽選会は8月28日金曜日にモナコで行われ、14時00分に始まる。

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カンファレンスリーグの抽選会はどのチャンネルでライブ視聴できる？

オランダでは、Ziggo Sportがすべての欧州クラブ大会の放映権を保有しており、そのためカンファレンスリーグの抽選会も生中継できる。放送は同局のメインチャンネル、Ziggo Sport 1で12時30分に始まる。

契約者でない人は、UEFA公式サイトで提供されるライブ配信を通じて無料で抽選会を追うことができる。

アヤックスとFCトゥウェンテはいつカンファレンスリーグを戦う？

以下は、2026/27シーズンのカンファレンスリーグ・リーグフェーズの全日程だ。

第1節：2026年10月15日

第2節：2026年10月22日

第3節：2026年11月5日

第4節：2026年11月26日

第5節：2026年12月10日

第6節：2026年12月17日