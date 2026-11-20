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モーリス・ステイン監督は日曜日、ADOデン・ハーグの監督として復帰する。その相手は、2023年7月から10月まで自身が指揮したアヤックス。アムステルダムでの対戦を前に、『NU.nl』のインタビューで、現在のアヤックスの選手層なら「やれたはずだ」と語った。

ステインがアヤックスを率いた時期は、アムステルダムのクラブの歴史でも屈指の暗いシーズンと重なった。ステインを招いたのは、独自の方針で動いていたテクニカルディレクターのスヴェン・ミスリンタート。ミスリンタートは2023年9月に解任された。

それから3年がたち、アヤックスの状況は改善した。昨夏のテクニカルディレクター、ジョルディ・クライフの取り組みによって、選手層も大幅に強化されたようだ。両時期の選手層の違いを問われたステインは、以前のインタビューで「うらやましい」という言葉を使った。今回、その発言をやや修正している。

「『うらやましい』という言葉は適切ではなかったかもしれない」とステインは『NU.nl』に語った。「でも、今のアヤックスでは見事に協力し合っている。それが成功の土台だ。私はどのクラブでもそうした協力関係を築けたが、残念ながらアヤックスでは築けなかった。それは残念だ」

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それでも、笑みを浮かべるステインには多少の羨望があるようだ。「私の時代に獲得された選手と、クライフが獲得した選手の違いを見れば、一目瞭然だ。今のアヤックスの選手層なら、うまくやれたか？ ああ、間違いなくね」

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指揮官としての挑戦は失敗に終わったものの、ステインは首都での日々を温かい気持ちで振り返る。「アヤックスは今も私にとって特別なクラブだ。あそこではいつも、とても温かく迎えてもらえる。今も知っている選手やクラブの人たちがいる」

「関係を築いてきた人たちだ。とはいえ、今季これから戦う試合の一つでもある。それも事実だ」。ADOは現在エールディヴィジで17位につけており、強いプレッシャーにさらされている。

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それでもADOは、良い感触を持ってアムステルダムに向かう。代表ウィーク前の前節に勝利し、ホームでスパルタ・ロッテルダムを3-1で下したからだ。

12位のスパルタとの差はわずか3ポイント。ステイン率いるチームはウインターブレイクまでに、エクセルシオールとのホーム戦や最下位ヴィレムIIとのアウェー戦など、重要な試合をいくつか控えている。