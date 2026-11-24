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ジョルティ・モキオが少なくとも4カ月間、アヤックスでプレーできないと、火曜午後に『アルヘメーン・ダフブラット』が報じた。MFは腓骨骨折の手術を受けた。

日曜午後、試合はそれまで穏やかに進んでいたが、終盤にモキオをアクシデントが襲った。ADOのセク・シラが突然、アヤックスのMFに激しくタックルした。

モキオはADOの選手によるプレーの後、治療を受け、支えられながらピッチを後にした。ミチェル・サンチェス監督は教え子の状態を心配していた。

スペイン人指揮官は試合後の記者会見で「彼は今日（日曜、編集部注）中に検査を受ける。まだ多くは語れないが、状態は良さそうには見えなかった」と話した。

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懸念されていた事態が現実となった。モキオはすでに腓骨の手術を受けており、少なくとも4カ月間、アヤックスでプレーできない。

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モキオは負傷する前の試合で、アヤックスのためにゴールを決めていた。デイヴィ・クラーセンのお膳立てから冷静に決め、アヤックスを2-0とした。

コンゴ人MFがアヤックスで再びプレーできるのは、2月末になる。大きな痛手だ。

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一方、ミチェル監督の下には、FCトゥーン戦とフェイエノールト戦を前にユリアン・ブラントとソフィアン・アムラバトが戻ってきた。

また、スペイン人指揮官はデイヴィ・クラーセン、イヴ・ビスマ、オスカル・グローフ、モハメド・アブデラ、ラヤン・ブニダも起用できる。