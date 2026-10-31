AZのペール・コープマイネルスは、アヤックス戦での敗戦（1-0）にひどく落胆している。アルクマールのクラブで主将を務めるコープマイネルスは、試合後にESPNの取材に応じ、ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は自分たちが勝利に値したと語った。

「もっと良い結果に値したと思う」とコープマイネルスは試合後に切り出した。「あんなに早く先制点を許したのは残念だ。僕たちは大きな自信を持ってここに来た。本当にそうだった」

アヤックスはトル・アロコダレのヘディングシュートで先制。その後は両チームが幾度もチャンスをつくったが、追加点は生まれなかった。「序盤を除けば、自分たちの力を示せた。勝利に値したと思う」

「もちろん、ここでは試合の流れに乗らなければならないと分かっている。残念だよ。ここ数週間、同じことが続けて起きているし、そうなる必要はまったくない。1-0になった後、僕たちがいかにスムーズにプレーし、ここでも主導権を握れるかがすぐに分かったはずだ」

AZは直近のエールディビジ4試合で勝利がない。アヤックス戦で敗れる前には、FCトゥウェンテに0-2で敗れ、SCカンブールとのアウェー戦では幸運にも2-2で引き分け、フェイエノールトにも2-0で敗れた。これにより、AZは5位に後退した。

コープマイネルスは問題がどこにあるかを理解している。「本当にゴール前まで入り込み、得点を決めることが、今は少し難しい。点を取るにはペナルティーエリア内に選手が入らなければならない。それだけのことだ。そこへの貪欲さが足りない」

「サイドからはかなりいい形で攻め込めている。ただ、そのときの中の人数が足りない。終盤は人数がそろったけど、そうなったら決めなければいけない。チャンスはあったと思う。さっきも言ったように、結局、僕たちは勝利に値した」

コープマイネルスはそれほど大きな心配はしていない。「僕は前線にボールを運ぼうとしている。あとは彼らが決めなければならない。彼らには間違いなくできる。シーズン序盤には、それを十分に示していた」

「それには自信も関係しているし、自信をまた取り戻さなければならない。ただ、最終的にはああいう試合を決めきらないといけない」とコープマイネルスは締めくくった。次は特別な一戦が待っている。木曜日には、兄トゥーンが所属するユヴェントスをヨーロッパリーグでアルクマールに迎える。