アヤックスで3件の極めて注目すべき移籍を巡り「警戒レベル1」発令：「これは本来あるべき姿ではない！」

ロビン・ファン・ペルシーは日曜日の午後、FCヴォレンダム戦に2人のデビュー候補選手を帯同する。その2人とは、イライ・グルートファーム（16歳）とジヴァニョ・ジンハゲル（16歳）だ。

フェイエノールトのユース選手である2人はともに16歳だが、もう1つ共通点がある。それは、長年にわたりアヤックスのユースアカデミーで共にプレーしていたことだ。

代表戦期間中、この2人のティーンエイジャーはフェイエノールトのトップチームでのトレーニングに参加した。金曜午後の記者会見で、ファン・ペルシー監督は彼らが良い印象を残したと語った。

「ジンハゲルとグルートファームは良いトレーニングをした。彼らのプレーを見ていると、サッカーファンとしての心が躍る。彼らはフレッシュで、チャンスがあれば積極的にプレーする。それがチーム全体にも良い影響を与えている」とファン・ペルシーは語った。

ジンハゲルとグルートファームの台頭は、アムステルダムに不機嫌をもたらしている。アヤックスU-17の監督スタン・バイルは『パンテリック・ポッドキャスト』に出演し、この2人の才能ある選手がもはやアヤックスでプレーしていないことを「非常に残念」だと語った。

「アヤックスにはかなり多くの優秀なユース選手が揃っていると思うが、彼らを確実に引き留められるようにしなければならない。この1年間に何が起きたかを見れば……」とビールは語り始めた。

「フェイエノールトは財布の紐を緩め、選手獲得に多額の投資を行った。もし我々がティム・デ・コニング（彼もフェイエノールトへ移籍）、ジンハゲル、グルートファームを育成組織に留めておけていたら、どうなっていたか考えてみてほしい。彼らは現在、各クラブの育成組織で最高の選手たちだが、その原点は我々にある。これは本来あるべき姿ではないと思う」と彼は締めくくった。