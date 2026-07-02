アヤックスで騒動：スタッフらがヨルディ・クライフについて警鐘を鳴らす

アヤックス内部で、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフ氏の運営手法に不安が高まっている。ヘット・パロール紙が10人の（元）従業員や関係者に取材し報じた。同紙によると、複数の従業員が疎外感を抱き、クラブの方向性が不明確だという。

同紙によると、クライフ氏は側近とだけ行動し、ヘッドスカウトのジョエル・ララ氏と専用オフィスを構える一方、既存スカウト部門は意思決定から排除されているという。

他の部門ともほとんど連携していないという。トップスポーツ環境の改善や選手団のフィジカル育成といった重要課題も、クルイフが連れてきた新スタッフ中心で進んでいる。

この状況は職場に不安をもたらしている。スタッフはテクニカルディレクターの期待が何なのかよく分からず、明確なビジョンが欠けている。ある従業員は、クラブ内の雰囲気を的確にこう要約している。「クルイフは『やり方を変えるべきだ』と言っているが、その『方法』については一度も聞いたことがない」。

混乱は就任直後から始まっていた。クライフの最初の決定の一つは、ヨング・アヤックスの監督ウィレム・ウェイス氏の解任だった。『ヘット・パロール』紙によると、ウェイス氏は当初、顔合わせの面談に招かれたと思っていたが、すぐに退任を告げられたという。

その後、ガルシアを複数のスペイン人スタッフとともに「ヨング・アヤックス」へ送り込んだ。現在、1軍と「ヨング・アヤックス」の指導スタッフには計10人のスペイン人が加わり、一方のオランダ人主要メンバーは数名がクラブを去っている。

組織内ではクルイフが自身のネットワークを重視するとの見方が強く、スタッフは彼のリーダーシップを「階層的で閉鎖的」と評価する。上級職でさえ彼と直接話す機会はほとんどないという。

『ヘット・パロール』によると、クライフは短期間でスポーツ面での成功を得るため、大胆な方針転換が必要だと確信。彼は短期成果に集中し、リーグ優勝を最優先している。クラブ内では、このアプローチが組織を長期的に前進させるかどうかが議論されている。