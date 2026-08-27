トル・アロコダレは木曜夜、ピッチ内だけでなくアヤックスでも楽しませてくれた。アムステルダムのクラブがFCシオンに5-3で勝利し、カンファレンスリーグ本戦出場を決めた後、FWはZiggo Sportのインタビューでも、レポーターのサム・ファン・ロイエンを相手に存在感を示した。

トルはシオン戦で、ミチェル・サンチェス監督から初めて先発の機会を与えられ、その信頼に2ゴールで応えた。ところが、その後のファン・ロイエンとのインタビューは、なかなかスムーズに始まらなかった。なぜ先発だったのかと問われると、ナイジェリア人FWは当初、そっけなく「理由は、監督が僕を先発にすると決めたからだ」と返答。さらにその理由を問われると、トルは「分からない。彼が決めることだ」と答えた。

FW自身は、単純にローテーションの順番が回ってきたのだろうと見ていた。「自分の番だったんだと思う。カスパーとレオとの間で、ある種のローテーションがあるのは見て分かったはずだ。だから、今週末か来週末はまたカスパーかレオナルドかもしれない。監督が決めることだ」とトルは語った。

その後、トルは自身の結果には満足感を示しつつも、何よりチームの重要性を強調した。「自分はチームを助けて、できる限りどんな形でも影響を与えようとしている。出場するかしないか、先発するかしないかは関係ない。結局のところ、チームが勝てば、みんなが勝者だ。それが大事なんだ」

FWはウインクを交えながら、自身の1点目を「純粋なクオリティー」と表現した一方で、多少の幸運もあったことは認めた。2点目については、アヤックスの連係を特に称賛した。「あれは、チームとしての僕たちのクオリティーと、アヤックスのサッカーの美しさを示している。あれをゴールで締めくくれたのはうれしい」

会話の終盤には、ファン・ロイエンがトルのリカバリープログラムについて尋ねた際、印象的な場面があった。FWが答え始めたばかりのところで、レポーターがすぐにまた口を挟むと、トルは穏やかだがはっきりと「最後まで話していい？」と反応。ファン・ロイエンはすぐに謝罪した。「ごめん、ごめん」

その後もトルは動じることなく話を続け、アヤックスで行われているリカバリーの内容を挙げた。「フィットネス、アイスバス、ジャグジー、マッサージ、それから少しバイクだ」。FWによれば、アヤックスは日曜日に再び試合があるため、フィジカルコーチ陣は選手たちの回復に厳しく目を配っているという。

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、カメラの前でのトルの振る舞いを目に見えて楽しんでいた。「本当に最高の、最高のインタビューだよ。まさに『ちょっといい？ まだ終わってないよ』って感じでね。君たちはいつも人の話にかぶせてくるからさ。誰かがそれを一度ちゃんと言うのは気持ちいいね」と、この解説者は述べ、最後にこう締めくくった。「いいインタビューだった」